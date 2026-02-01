Moda na stare seriale w nowych mediach. Na Tiktoku "Klan" to hit

Na TikToku, czyli medium kojarzonym głównie z bardzo młodą publicznością, szybkim montażem i dużą nowoczesnością oraz z trendami, które starsze pokolenie nie zawsze rozumie, od kilku miesięcy trwa zaskakujący trend. Miliony wyświetleń zbierają krótkie fragmenty starych odcinków polskich seriali: "Klanu", "Miodowych Lat", "Złotopolskich" czy "M jak miłość". Sceny kuchennych rozmów, wesel, kłótni rodzinnych czy zwyczajnych dialogów o niczym są masowo udostępniane, komentowane i przerabiane na memy, a w komentarzach wrze.

Co ciekawe, odbiorcami tych treści są dwie bardzo różne grupy. Z jednej strony, osoby dziś 30-, 40-letnie, które oglądały te seriale w dzieciństwie: po szkole, przy obiedzie, razem z rodzicami lub dziadkami. Z drugiej, co może być zaskakujące, stare odcinki tych seriali zaintrygowały młodzież, dla których świat sprzed 20-30 lat jest niemal egzotyczny - bez smartfonów, mediów społecznościowych, w innym tempie życia i innych realiach społecznych.

Skąd ta fala popularności starych odcinków polskich seriali? Krótkie klipy wyjęte z kontekstu działają jak kapsuły czasu i pokazują fragment rzeczywistości, która wydaje się jednocześnie banalna i fascynująca. Dla jednych to powrót, dla drugich odkrycie.

Psychologia nostalgii i potrzeba bezpieczeństwa. "Patrzę na 'Klan' dziś już inaczej".

Popularność dawnych seriali nie jest przypadkiem. Z psychologicznego punktu widzenia mamy tu do czynienia z silnym mechanizmem nostalgii, ale w nowoczesnym wydaniu. Nostalgia nie polega jedynie na tęsknocie za przeszłością, lecz na potrzebie stabilności, przewidywalności i emocjonalnego zakotwiczenia.

- Jak zobaczyłam pierwszy raz scrollując TikToka stary odcinek "Klanu", to natychmiast się zatrzymałam, bo doskonale pamiętałam ten odcinek. Jakoś mimowolnie się uśmiechnęłam do telefonu, bo ten serial oglądałam z babcią, której już dziś z nami nie ma. To był taki nasz rytuał, kiedy wracałam ze szkoły - mówi w rozmowie z Interią Kamila, dziś 34-letnia.

Ta opowieść doskonale pokazuje, że dla starszych widzów te seriale są nośnikami pamięci emocjonalnej. Kojarzą się z czasem dzieciństwa lub wczesnej młodości, okresem, w którym odpowiedzialność była mniejsza, a świat wydawał się prostszy, łatwiejszy. Nawet jeśli realia lat 90. czy wczesnych 2000. były obiektywnie trudne, w pamięci zostaje atmosfera - wspólne oglądanie telewizji z mamą, czy babcią, stała ramówka, powtarzalność bohaterów. To dawało poczucie porządku i ciągłości.

- To też ciekawe doświadczenie, bo po tylu latach, inaczej patrzę na "Klan" i bohaterów, z zupełnie innej perspektywy. To, jak zmienił się świat, Polska, jest ciekawe - dodaje Kamila.

Z kolei dla młodego pokolenia działa inny mechanizm - ciekawość świata "sprzed internetu". Serialowa codzienność tamtych lat jawi się jako wolniejsza, bardziej bezpośrednia, mniej przebodźcowana. Bohaterowie "Klanu" czy "Złotopolskich" rozmawiają ze sobą twarzą w twarz, problemy tam często są inne niż obecnie, emocje są czytelne, a relacje często trwałe i długofalowe. W kontraście do dzisiejszego, pospiesznego świata, tamten świat wydaje się bezpieczny i bardziej ludzki.

To także forma kulturowego retro-komfortu: powrót do estetyki, narracji i tempa, które nie wymagają ciągłej uwagi i emocjonalnej czujności.

Krystyna Lubicz, Monika Lubicz zachwycają stylem, a na Marylkę ze "Złotopolskich" patrzymy ze wzruszeniem

Osobnym, bardzo widocznym wątkiem na TikToku jest fascynacja młodymi wersjami aktorek tych seriali. Fragmenty "Klanu" czy "M jak miłość" z lat 90. i 2000. wywołują falę komentarzy zachwycających się urodą, naturalnością i stylem bohaterek.

Użytkownicy zwracają uwagę na brak przesadnej stylizacji, minimalizm, klasę, delikatny makijaż, klasyczne fryzury, ubrania pozbawione logotypów i trendów fast fashion. Dla współczesnego odbiorcy, przyzwyczajonego do filtrowanych twarzy i instagramowej estetyki, ten obraz wydaje się autentyczny i świeży.

Zachwyt nad aktorkami sprzed lat to także reakcja na zmęczenie współczesną kulturą perfekcji. Dawne bohaterki były atrakcyjne, ale nie idealne, miały zwyczajność, ale też niezwykłą klasę. W tym sensie tiktokowe odkrywanie ich młodości jest nie tylko sentymentalne, ale i krytyczne wobec obecnych standardów.

Pod fragmentami "Klanu" można znaleźć zachwyty nad stylizacjami serialowych postaci Krystyny Lubicz i Moniki Lubicz, które inspirowały Polki w latach 90. i wczesnych 2000., a dziś jak widać moda ta zatacza koło i powraca na sklepowe półki.

Patrząc z kolei na Małgorzatę Kożuchowską wcielającą się w rolę Hanki Mostowiak w serialu "M jak miłość", trudno nie docenić jej fenomenalnej figury i tego, jak przez lata do dziś aktorka ją utrzymała.

Nie brakuje też komentarzy pod urywkami serialu "Złotopolscy", gdzie Polacy zakochali się w Annie Przybylskiej, która wcielała się w rolę policjantki Marylki.

- Pamiętam, jak Polska oszalała na jej punkcie. Piękna, zdolna, zabawna i młoda. Całe życie przed nią było. Szkoda jej ogromnie - mówi w rozmowie z Interią 61-letnia Maria, która lata temu chętnie oglądała "Złotopolskich".

Widzowie, fani serialów ze wzruszeniem patrzą na te postacie, których losy śledzili i któym kibicowali. Trudno też niektórym uwierzyć w to, że niektórych aktorek już wśród nie ma, a wtedy nostalgia zdecydowanie nabiera na sile.

