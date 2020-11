Tomasz Barański ma nową, młodziutką dziewczynę

Tomasz Barański jest jednym z najpopularniejszych polskich tancerzy. Okazuje się, że jego serce znów jest zajęte!

Zdjęcie Tomasz Barański partnerował m,in. Justynie Żyle /Piotr Molecki /East News

40-letni Barański stosunkowo późno zdobył rozpoznawalność. Przyczynił się do tego program "You Can Dance - Po prostu tańcz", którego został półfinalistą. Udane występy w show okazały się przepustką do "Tańca z gwiazdami".

Tancerza mogliśmy oglądać także na scenie Sopot Hit Festiwal, rozdania nagród Eska Music Awards czy wyborów Miss Polski. Stworzył też liczne choreografie, m.in. do zwycięskiego występu Roksany Węgiel na Eurowizji.

O ile Barański nie może narzekać na swoje życie zawodowe, o tyle to uczuciowe było do tej pory dość burzliwe. Tancerz przez wiele lat był związany z Edytą Herbuś (parę tworzyli także na parkiecie), a także z Klaudią Halejcio oraz tancerką Pauliną Przestrzelską.

Teraz 40-latek związał się natomiast z młodszą o 20 lat Michaliną Warulik. Wybranka tancerza pracuje jako modelka, a w przyszłości chce zostać położną.

Romantyczne zdjęcie z Barańskim piękna blondynka zamieściła na swoim instagramowym profilu.

Myślicie, że młodziutka położna usidli tancerza na stałe?

