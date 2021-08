Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda - zaskoczyli swoją miłością

Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda byli parą przez 10 lat. Wielu uważało, że ta dwójka absolutnie do siebie nie pasuje.

Oni jednak na przekór wszystkiemu, żyli razem przez te wszystkie lata.



W 2004 roku poznali się podczas pewnej konferencji, w której uczestniczyli oboje. Przypadli sobie do gustu, chociaż wówczas Niezgoda była mężatką.



Początki ich znajomości nie były więc łatwe. Jednak na przekór wszystkiemu oni postanowili być razem, chociaż nie ukrywali, że wiele ich to kosztowało.



Nigdy niczego nie kalkulowałam, nie wyliczałam i to był mój błąd. Nie zdawałam sobie sprawy, jak trudno być osobą publiczną. Byłam w tym kompletną ignorantką. Po prostu zakochałam się" – powiedziała Katarzyna Niezgoda wywiadzie dla "Vivy!".

Nie brakowało żartów z ich miłości i krzywdzących komentarzy, że Kammel jest z zaradną bizneswoman tylko dla pieniędzy. Pojawiły się jeszcze plotki, jakoby prezenter miał być homoseksualny, a związek z Katarzyną miał być dla niego jedynie przykrywką.



Te słowa bardzo bolały zarówno Kasię, jak i Tomasza. Jednak ich uczucie było silniejsze, niż wszystkie zarzuty i kłamstwa.



Starali się przez to nie udzielać zbytnio w mediach, ale po kilku latach zaczęto plotkować o ich ślubie.



"Nie miałem żadnych wątpliwości, prosząc ją o rękę... Kiedyś wydawało mi się, że żeniąc się, zrobiłbym swojej wybrance wielką krzywdę, myślałem, że nie sprostałbym jej oczekiwaniom. Dziś jestem już gotowy na to, by dawać szczęście ukochanej kobiecie. Chcę dać je Kasi" – mówił Tomasz Kammel swojego czasu.

Nic więc w tym dziwnego, że fani wypatrywali wieści o ślubie lub obrączek na palcach zakochanych. Nic takiego jednak się nie wydarzyło. Zamiast tego w 2015 roku pojawiła się wiadomość o ich rozstaniu, czym zaskoczyli fanów bardziej, niż swoim związkiem 10 lat wcześniej.



Katarzyna Niezgoda i Tomasz Kammel planowali ślub, a potem...

Zdjęcie Chociaż Katarzyna Niezgoda i Tomasz Kammel mierzyli się ze słowami krytyki, to ich miłość była coraz silniejsza / Paweł Przybyszewski / MWMedia

Co przyczyniło się do rozstania tej dwójki, która do tej pory była nierozłączna? Najpewniej stało się to za sprawą przykrej sytuacji, którą okrzyknięto mianem

"Kammelgate".



Katarzyna Niezgoda została zwolniona z posady wiceprezesa banku. Powodem miało być prowadzenie interesów z Kammelem, a dokładniej rzecz ujmując, z firmą, której on był współwłaścicielem.



W 2008 r. bank, w którym pracowała Katarzyna, miał przelać na rachunek firmy Kammela 10 mln zł, choć wcześniej nie korzystała z jej usług. Wówczas Katarzyna Niezgoda straciła pracę.



Wtedy przezwyciężyli ten kryzys w swoim życiu, lecz gdy w 2015 roku doszło finalnie do rozstania, oboje nie chcieli komentować powodu zakończenia związku.



Pojawiły się pogłoski, że Tomasz Kammel nie wytrzymał presji ukochanej, która naciskała na ślub.



Dziś są w nowych związkach i wiodą szczęśliwe życie. Nie chcą wracać do tego, co już było. Pewnym jest jednak to, że fani mocno trzymali kciuki za tę miłość, która trwała aż 10 lat.

Zdjęcie Para na początku nieśmiało pokazywała się na salonach. Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda pragnęli chronić swoje uczucie przed show-biznesem / Kurnikowski / AKPA

