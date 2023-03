Spis treści: 01 Katarzyna Zdanowicz: życie prywatne

02 Zodiakalna Wodniczka. "Trudno nadążyć"

03 Dziennikarstwem "zaraził" ją tata

04 Stylizacje Katarzyny Zdanowicz

05 Katarzyna Zdanowicz chwali się pupilem

Katarzyna Zdanowicz znajduje się w gronie najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Prowadzi serwis informacyjny "Wydarzenia" na antenie Polsatu i autorski videocast "Zdanowicz. Pomiędzy wersami", który można oglądać w serwisie Interia Kobieta.

Dziennikarka co tydzień zaprasza do niego wielu interesujących gości, z którymi rozmawia na różne tematy. W ostatnim czasie jej gościnią była 12-letnia Weronika Kowalska, która choruje na anoreksję czy piosenkarka Anna Wyszkoni, z którą rozmawiała o raku, depresji i trudach bycia artystą we współczesnych czasach.

Wszystkie odcinki "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" możecie zobaczyć w naszym serwisie.

Dziennikarka Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Katarzyna Zdanowicz Instagram - to jedno z najczęściej wpisywanych haseł w wyszukiwarce Google. Profil obserwuje już ponad 60 tys. osób. Czego mogą się tam dowiedzieć?

Katarzyna Zdanowicz: życie prywatne

Prywatnie, Zdanowicz jest szczęśliwą żoną i mamą 12-letniego Maksymiliana.

Katarzyna Zdanowicz jest też aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami na różne tematy, ale i odsłania kulisy swojego życia zawodowego i prywatnego. Dziennikarkę na Instagramie obserwuje ponad 60 tys. osób.



Gwiazda na Instagramie chętnie relacjonuje również swoje zagraniczne wyjazdy. W jednym z wpisów wyznała, że rzadko wyjeżdża bez syna.

- Ale czasami trzeba mieć czas tylko dla siebie - stwierdziła Katarzyna Zdanowicz.

Zodiakalna Wodniczka. "Trudno nadążyć"

Katarzyna Zdanowicz urodziła się 25 stycznia 1983 roku w Bydgoszczy, a dzieciństwo spędziła w Solcu Kujawskim.

Co ciekawe, urodziny świętuje zawsze dzień wcześniej, ponieważ członkowie rodziny zazwyczaj nie mogą się doczekać różnych atrakcji związanych z tym dniem.

Pod koniec stycznia dziennikarka pokazała, jak świętowała swoje 40. urodziny.

- Dziś stuknęła mi 40-stka! Piękny wiek.. Podobno. Niektórzy nawet mówią, że życie zaczyna się dopiero po 40. Ciągle czuję się na 30. Liczę na to, że przede mną wiele świetnych wyzwań i nieraz jeszcze zaskoczę siebie i Was - napisała na Instagramie.

W kolejnym z wpisów dodała: - Jestem Wodniczką... Trudno nadążyć, ale na pewno nie można powiedzieć, że brakuje Wodniczkom optymizmu.

Dziennikarstwem "zaraził" ją tata

Zdanowicz zdradziła, że dziennikarstwem "zaraził" ją tata. Opublikowała na ten temat poruszający wpis:

- Odszedł 19 lat temu. Zaraził mnie dziennikarstwem. Nigdy w tym kierunku nie poszedł, ale obstawiam, że gdybym miał możliwość, jego życie potoczyłoby się inaczej, byłby znakomitym radiowcem. Miał charakterystyczny głos, kiedy dzwonił nie musiał się przedstawiać. Ciekawość świata, mam tę cechę wrodzoną, po tacie. Powtarzał, że "każdy ma swoją opowieść, i realny wpływ na to, co się dzieje". Dopiero po latach uświadomiłam sobie, że wyniosłam z domu uzależnienie od newsów - zdradziła.

Stylizacje Katarzyny Zdanowicz

Zdjęcie Katarzyna Zdanowicz inspiruje stylizacjami / Archiwum prywatne / Instagram

Dziennikarka chętnie bierze udział w branżowych imprezach, co relacjonuje na swoim Instagramie. Tutaj warto dodać, że stylizacje Katarzyny Zdanowicz są prawdziwą inspiracją. W trakcie oficjalnych wyjść stawia na elegancję, a do swoich kreacji dobiera oryginalne dodatki, takie jak np. broszki.

Nie brakuje również inspiracji, jeśli chodzi o mniej oficjalne stylizacje. Zdanowicz od czasu do czasu publikuje kadry z newsroomu "Wydarzeń", do których pozuje w mniej formalnych stylizacjach.

W życiu codziennym Zdanowicz stawia wygodę. Jej stylizacje są jednak pełne klasy i wdzięku. Gwiazda "Polsatu" na co dzień wybiera stonowane kolory i stawia na puchowe kurtki, bluzy i swetry, a ciemne ubrania "przełamuje" mocnym akcentem kolorystycznym.

Na ostatnich zdjęciach Zdanowicz często dobiera do swoich stylizacji chokery, które nadają im charakteru.

Katarzyna Zdanowicz chwali się pupilem

Zdanowicz w jednym z wpisów zdradziła też, jak lubi spędzać poranki.

- Taki poranek lubię... Na chwilę się zatrzymać, czego Wam też życzę - napisała na Instagramie Zdanowicz. Na zdjęciu widzimy dziennikarkę pozującą ze swoim ukochanym psem Czakiem. Pies jest jednym z częstych bohaterów zdjęć publikowanych przez gwiazdę.

Czak to owczarek australijski aussie, który bez wątpienia skradł serce dziennikarki. W rozmowie z Interią Zdanowicz wyznała:

- Ponoć psy upodobniają się do właścicieli - on jest jak cała rodzina - indywidualistą - przyznała Zdanowicz.

