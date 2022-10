Edzia z "Królowych życia" działa w mediach społecznościowych

Program "Królowe życia" już od pierwszych odcinków cieszył się sporym zainteresowaniem, a jego bohaterowie niemal od razu zyskali sympatię widzów. Jego emisja została jednak zawieszona, a finałowe odcinki swoją premierę miały w czerwcu.

Nie da się ukryć, że jedną z najbardziej lubianych postaci była Dagmara Kaźmierska, która zyskała rzeszę fanów. Chętnie pokazywała, jak wygląda jej codzienność, a u jej boku w programie pojawił się m.in. syn Conan, a także przyjaciółka Edzia. Ku zaskoczeniu fanów programu, ich przyjaźń to już przeszłość.

Dagmara Kaźmierska o zakończonej znajomości opowiedziała w "Domówce u Dowborów". Podczas transmisji live zdradziła, co było przyczyną zerwania kontaktu. "Jakby Edzia zaczęła troszkę nieładnie się tam o mnie wypowiadać, bo ludzie mi to wysyłali. [...] Wszystko dobrze gadamy, dzwonimy, nagle ch*j. Nagle nikt nic nie wie. [...] Urwała się ta znajomość, dla mnie już bezpowrotnie, bo jeżeli ktoś mi takie coś robi, to czyli nie kocha mnie ten ktoś tak jak ja tego kogoś. Więc nie są mi potrzebni tacy ludzie" - podsumowała Królowa życia.

Edyta Nowak-Nawara za pomocą programu "Królowe życia" zyskała popularność, a jej instagramowy profil obserwuje 181 tys. osób, dlatego też Edzia stara się regularnie publikować posty. Tym razem postanowiła pokazać, czym się teraz zajmuje.

Co teraz robi Edzia z "Królowych życia"?

Najnowszy post na instagramowym profilu Edzi dotyczy jej nowego zajęcia. Jak się okazuje, Edyta Nowak-Nawara współpracuje z pewną fundacją, która przeprowadza metamorfozy osób borykających się z ubytkami ciała.

Fundacja została stworzona z myślą o osobach poszkodowanych przez los z ubytkami ciała, takimi jak: brak zębów, nogi, ręki, elementów twarzy - nosa, ucha, a także kobiet po mastektomii piersi można przeczytać pod postem

Edyta Nowak-Nawara opublikowała zdjęcia pierwszych metamorfoz, a internauci od razu na nie zareagowali. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od osób, które doceniły działalność Edzi.

Chcę brać czynny udział w działaniach fundacji, chcę również podnosić świadomość ludzi w tej kwestii, ludzie zgłaszający się do nas są pełni pasji, wiary, mają cudowne serca i piękne marzenia dodała Edyta Nowak-Nawara

