Taylor Swift i Travis Kelce to jedna z najgorętszych par show-biznesu. W sierpniu ogłosili zaręczyny i od tej pory pada kluczowe pytanie: kiedy ślub? Jak donosi portal Page Six, data została już ponoć ustalona i ma dla piosenkarki symboliczne znaczenie.

Według wcześniejszych doniesień Swift i Kelce planowali wziąć ślub we Włoszech. Za najbardziej prawdopodobną lokalizację uznano posiadłość artystki w Rhode Island. Uroczystość miałaby się odbyć na terenie należącym do luksusowej rezydencji.

Zagraniczne media donosiły, że piosenkarka chce na miejscu stworzyć nowy ogród pełen jej ulubionych kwiatów. Koszt uroczystości ma wynieść ponad 1,2 mln dolarów.

W tym tygodniu Page Six ujawnił, że znana jest już data ślubu piosenkarki. Jak donoszą źródła, ślub Taylor Swift ma się odbyć 13 czerwca 2026 roku w Ocean House na Rhode Island.

Data - jak to w przypadku Swift bywa - nie jest przypadkowa. Piosenkarka wybrała wspomnianą datę, ponieważ to dokładnie pół roku od jej urodzin. Swift urodziła się 13 grudnia 1989 roku. Co więcej, 13 to też ulubiona liczba Taylor.

Swift miała zapłacić innej parze za oddanie terminu

To jednak nie koniec. Nie obyło się bez zamieszania, ponieważ termin w ekskluzywnym hotelu Ocean House był już zajęty. Artystka miała zaproponować innej parze wysoką sumę za odstąpienie terminu. Propozycja miała się jednak spotkać z odmową.

Portal TMZ skontaktował się ze Stephanie Leavitt, dyrektorką regionalną ds. sprzedaży i marketingu dla Ocean House. Kobieta podkreśliła, że w hotelu nie ma miejsca na tego typu praktyki.

"Gdy klienci i ich rodziny wybierają Ocean House jako miejsce na wesele, jest to umowa i zobowiązanie między naszym zespołem a tą rodziną. Hotel nie zezwala i nie zamierza zezwalać innemu podmiotowi na wykupienie grupy weselnej lub zakontraktowanej daty ślubu" - przekazała w rozmowie z TMZ.

