Ile zarobili księżna Kate i książę William?

Zgodnie z dokumentem "Zintegrowane Sprawozdanie Roczne Księstwa Kornwalii" za rok fiskalny 2024-2025, książę i księżna Walii uzyskali łącznie 30,9 mln dolarów, czyli około 22,9 mln funtów, co w przeliczeniu na złotówki stanowi kwotę 74 mln zł.

Dochód ten przeznaczony jest na pokrycie kosztów publicznych, prywatnych oraz charytatywnych Williama i Kate, a także ich trójki dzieci: księcia George'a (12 lat), księżniczki Charlotte (10 lat) oraz księcia Louisa (7 lat). Obejmuje on zarówno oficjalne obowiązki reprezentacyjne, jak i utrzymanie rezydencji oraz wsparcie inicjatyw społecznych i dobroczynnych, w które para książęca jest zaangażowana.

Księstwo Kornwalii od XIV wieku przynosi dochody następcy tronu

Książę William odziedziczył tytuł oraz majątek Księstwa Kornwalii w 2022 roku, gdy jego ojciec, Karol III, objął tron Wielkiej Brytanii. Sama posiadłość ma długą historię - została założona w 1337 roku przez króla Edwarda III, aby zapewnić środki finansowe najstarszemu synowi panującego monarchy. Obecnie wartość majątku szacuje się na ponad 1 miliard dolarów.

Księstwo Kornwalii obejmuje ponad 130 tysięcy akrów ziemi, w tym gospodarstwa rolne, nieruchomości i tereny w 23 hrabstwach Anglii. Oprócz generowania dochodów, posiadłość realizuje także cele środowiskowe. Jak podkreślił sekretarz i kustosz archiwów Księstwa Kornwalii Will Bax, majątek konsekwentnie dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej netto. W minionym roku utworzono około 400 hektarów nowych siedlisk przyrodniczych.

Raport wskazuje również na sukcesy w budowaniu "zdrowych społeczności". We współpracy z organizacją Fields In Trust przeprowadzono badanie, z którego wynika, że aż 99% mieszkańców obszarów, gdzie Księstwo Kornwalii ma znaczącą obecność, ma dobry dostęp do terenów zielonych i natury. To pokazuje, że działalność majątku wykracza poza kwestie finansowe, łącząc tradycję z nowoczesnym podejściem do zrównoważonego rozwoju.

"Ewa gotuje": Babka ziemniaczana Polsat