We wtorek, 28 lipca, reprezentacja Francji ogłosiła, że nowym selekcjonerem został Zinedine Zidane.

- "Mam zaszczyt, a także przywilej poinformować, że podpisaliśmy umowę na kolejne cztery lata, co obejmie kwalifikacje do Ligi Narodów, Euro 2028 i MŚ 2030. Kontrakt wejdzie w życie 1 sierpnia. Swój sztab Zidane przedstawi na początku września" - przekazał Philippe Diallo, prezes Francuskiej Federacji Piłki Nożnej.

54-letni dziś Zinedine wraca do pracy po pięciu latach. To wtedy zakończył przygodę z Realem Madryt - w roli trenera zdobył m.in. trzy trofea Ligi Mistrzów i dwa mistrzostwa Hiszpanii. Jako piłkarz osiągnął za to niemal wszystko - zdobył Złotą Piłkę 1998, trofeum Ligi Mistrzów, dwa mistrzostwa Włoch i ma na koncie 108 występów w kadrze narodowej! Razem z Francuzami wywalczył mistrzostwo świata 1998.

Wielu ekspertów zwraca uwagę, że tak imponująca kariera nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne wsparcie i całkowite poświęcenie się rodzinie żony piłkarza, Veronique. Kim jest kobieta, która skradła jego serce wiele lat temu?

Zinedine i Véronique Zidane: Historia miłości

Véronique Zidane (z domu Fernández Lentisco) urodziła się we francuskim mieście Rodez. Jej rodzice pochodzą z hiszpańskiej Almerii, skąd imigrowali do Francji w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych.

Veronique poznała Zinedine Zidane'a w 1989 roku w Cannes. Ona była wtedy modelką oraz obiecującą tancerką i uczęszczała na zajęcia do szkoły Roselli Hightower. On był piłkarzem AS Cannes.

Oboje wielokrotnie przyznawali w wywiadach, że była to miłość od pierwszego wejrzenia.

- "6 lutego poznałem moją żonę. W Cannes padał śnieg... Zgubiłem zegarek na śniegu i w tym momencie poznałem moją żonę! Jesteśmy razem ponad 30 lat. Zawsze mogłem na nią liczyć" - wspominał piłkarz w 2022 roku w wywiadzie dla "L'Equipe".

- "To było zauroczenie jak w bajce, ale jednocześnie od początku był to też szczery, normalny związek. Poślubiłam go, jest i zawsze będzie mężczyzną mojego życia" mówiła za to Veronique.

W jednym z wywiadów zdradziła też, że od początku wiedziała, że to Zidane zostanie ojcem jej dzieci.

Veronique szybko zrezygnowała z marzeń o karierze tancerki i postanowiła wspierać ukochanego w drodze na piłkarski szczyt. Para pobrała się 28 maja 1994 roku w ratuszu w Bordeaux, a rok później na świecie pojawił się ich pierwszy syn, Enzo. W maju 1998 roku Veronique urodziła Lucę, a cztery lata później Theo. W grudniu 2005 roku na świecie pojawił się Elyaz.

W 2001 roku Zidane podpisał słynny kontrakt z Realem Madryt i z całą rodziną przeprowadził się wtedy do do Hiszpanii. Zamieszkali w Madrycie, w ogromnej rezydencji za wysokimi murami. Piłkarz przyznawał wielokrotnie w wywiadach, że zawsze zależało mu, by jego dzieci mogły prowadzić w miarę normalne życie, by nie czuły się lepsze od innych i znały wagę ciężkiej pracy. Za murami toczyć się więc miało dość skromne życie, a dzieci Veronique i Zidane nie pławiły się ponoć nigdy w luksusach i uczone były skromności oraz pokory. Duża w tym zasługa żony gwiazdora, która całkowicie poświęciła się rodzinie.

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Jaka jest żona Zinedine Zidane?

Veronique Zidane chroni swoją prywatność i nigdy nie aspirowała do bycia WAGS (skrót od Wives and Girlfriends (żony i dziewczyny), określający partnerki znanych sportowców, głównie piłkarzy). Jest ponoć nieśmiała, ale zna swoją wartość. Mówi w trzech językach - hiszpańskim, włoskim i francuskim.

Była tancerka lubi modę i chętnie inwestuje w markowe buty czy torebki, ale nigdy nie obnosi się z bogactwem. Za wszelką cenę unika rozgłosu i, choć ma konto na Instagramie, to jest ono prywatne. Zdjęcia Veronique można za to znaleźć na profilu jej męża oraz dzieci.

Dwa lata temu małżonkowie świętowali 30. rocznicę ślubu i odnowili przysięgę. Syn pary, Theo podzielił się wtedy z fanami piękną fotką z uroczystości. Zabrakło na niej najstarszego syna pary, Enzo, któremu urodziły się wtedy bliźniaczki. 56-letnia Veronique jest więc już babcią!

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Małżeństwo Zidane'ów uchodzi za jedno z najszczęśliwszych i najbardziej trwałych w świecie futbolu. Według Zinedine, zekretem jest po prostu miłość. Związkiem piłkarza i obecnego trenera reprezentacji Francji zachwycały się też zawsze zagraniczne media, przyznając, że piłkarz nigdy nie osiągnąłby tak wielkiego sukcesu, gdy nie jego piękna i mądra żona.

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- "Bez Veronique Zidane nigdy nie byłby Zidane'em. Każdy, kto miał choćby najmniejszy kontakt z gwiazdą, jest tego świadomy" - powiedział kiedyś Frederic Hermel, znany francuski dziennikarz sportowy oraz komentator, specjalizujący się w hiszpańskiej piłce nożnej i Realu Madryt.

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