"Jestem taka dumna z tego, co razem zbudowaliśmy i że jestem tu dziś wieczorem z moją rodziną. Dziękuję wspaniałym ludziom, którzy tak ciężko pracowali, aby to się stało. Kocham Was wszystkich bardzo" - napisała na Instagramie Victoria Beckham z okazji premiery dokumentu opowiadającego o jej życiu.

Pięć sekund Brooklyna Beckhama w dokumencie o Victorii. Konflikt trwa?

Premiera miała miejsce w Londynie. Victoria mogła liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. jej mąż David Beckham i dzieci pary. Zabrakło jednak najstarszego syna Brooklyna.

Nieobecność została oczywiście odnotowana przez media i fanów. Spekulacje o rodzinnym konflikcie pojawiają się od dawna. Co ciekawe, w trzyodcinkowym dokumencie Netflixa jest sporo ujęć pociech Beckhamów. Dla Brooklyna i jego żony Nicole Peltz zarezerwowano "aż" pięć sekund.

To tylko podsyca plotki o trwającym kryzysie. Wszystko miało się zacząć już na ślubie Brooklyna i Nicole. Panna młoda nie chciała ponoć założyć sukni ślubnej projektu Victorii.

Victoria Beckham bryluje na premierze. Założyła za małe buty?

Rodzinny konflikt nie zepsuł jednak nastrojów panujących w trakcie premiery. Główna bohaterka wydarzenia jak zawsze wybrała stylizację skrojoną idealnie do okazji. Victoria zaprezentowała się w eleganckim, białym komplecie składającym się z marynarki oversize, koszuli i spódnicy midi. Zestaw uzupełniła czarnymi sandałkami na obcasach. I to właśnie one przykuły wzrok internautów.

Część osób zwróciła uwagę, że chociaż Victoria wygląda zjawiskowo, to chyba założyła za małe buty. To nie pierwszy raz, gdy obuwie byłej "Spicetki" wywołało ożywioną dyskusję. W komentarzach pisali, że palce jej stóp wyglądały na ściśnięte.

Niektórzy ocenili, że przysporzyło to gwieździe więcej bólu niż komfortu. Niektórzy komentowali, że "nie powinna zakładać więcej odkrytych butów" i "musiało nieźle boleć".

