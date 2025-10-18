Spis treści: Victoria Beckham skupiła na sobie uwagę. Tak pokazała się na ulicy Minimalizm w roli głównej, czyli styl Victorii Beckham

Victoria Beckham znów w centrum zainteresowania. W październiku miała miejsce premiera filmu dokumentalnego opowiadającego o jej życiu z dala od blasku fleszy. Była wokalistka Spice Girls opowiedziała m.in. o presji idealnego wyglądu i zaburzeniach odżywiania. Dokument o projektantce jest szeroko komentowany, a Victoria w całym tym zamieszaniu dba, by mieć czas dla siebie. Projektantka pojawiła się w Nowym Jorku, gdzie wybrała się na zakupy do luksusowego domu mody. Oczywiście w odpowiedniej stylizacji.

Każdy look Victorii Beckham jest dopracowany w każdym calu. Nie inaczej było tym razem. Gwiazda zaprezentowała się w prostej stylizacji, na którą składała się granatowa koszula i dopasowana spódnica o długości midi z efektownym rozcięciem. Elegancki look uzupełniła niewielką torebką i sandałkami na wysokim obcasie. Do tego biżuteria, okulary przeciwsłoneczne i stylizacja gotowa!

Victoria Beckham w Nowym Jorku Felipe Ramales / SplashNews.com East News

Minimalizm w roli głównej, czyli styl Victorii Beckham

Victoria Beckham w modzie ceni sobie przede wszystkim minimalizm. Każda z jej stylizacji jest przemyślana i nie ma w niej miejsca na nadmiar biżuterii i innych dodatków. Za każdym razem udowadnia, że proste stylizacje są idealne na każdą okazję. Wystarczy przypomnieć premierę dokumentu Netflixa.

Victoria jak zawsze wybrała stylizację dopasowaną do rangi wydarzenia. Zaprezentowała się w eleganckim, białym komplecie składającym się z marynarki oversize, koszuli i spódnicy midi. Zestaw uzupełniła czarnymi sandałkami na obcasach.

Premiera serialu Victoria Beckham David Fisher/Shutterstock East News

W garderobie Victorii królują garnitury, spódnice midi, koszule i oczywiście klasyczna "mała czarna". Na jej przykładzie widać, że modowy minimalizm wcale nie musi być nudny. Ważna jest jednak dbałość o szczegóły, czyli wysoką jakość materiałów i dopasowanie do sylwetki. A to za każdym razem udaje się Victorii Beckham bezbłędnie.

