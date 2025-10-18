Victoria Beckham skupiła na sobie uwagę. Tak pokazała się na ulicy

Jagoda Pazur

Dokument o życiu Victorii Beckham w końcu ujrzał światło dzienne. W całym tym zamieszaniu znana projektantka znalazła czas, by wybrać się na zakupy do luksusowego domu mody. Jej prosta kreacja przyciągała wzrok.

Victoria Beckham od lat uchodzi za ikonę styluKen GoffAKPA

Spis treści:

  1. Victoria Beckham skupiła na sobie uwagę. Tak pokazała się na ulicy
  2. Minimalizm w roli głównej, czyli styl Victorii Beckham

Victoria Beckham znów w centrum zainteresowania. W październiku miała miejsce premiera filmu dokumentalnego opowiadającego o jej życiu z dala od blasku fleszy. Była wokalistka Spice Girls opowiedziała m.in. o presji idealnego wyglądu i zaburzeniach odżywiania. Dokument o projektantce jest szeroko komentowany, a Victoria w całym tym zamieszaniu dba, by mieć czas dla siebie. Projektantka pojawiła się w Nowym Jorku, gdzie wybrała się na zakupy do luksusowego domu mody. Oczywiście w odpowiedniej stylizacji.

Victoria Beckham skupiła na sobie uwagę. Tak pokazała się na ulicy

Każdy look Victorii Beckham jest dopracowany w każdym calu. Nie inaczej było tym razem. Gwiazda zaprezentowała się w prostej stylizacji, na którą składała się granatowa koszula i dopasowana spódnica o długości midi z efektownym rozcięciem. Elegancki look uzupełniła niewielką torebką i sandałkami na wysokim obcasie. Do tego biżuteria, okulary przeciwsłoneczne i stylizacja gotowa!

Victoria Beckham w Nowym JorkuFelipe Ramales / SplashNews.comEast News

Minimalizm w roli głównej, czyli styl Victorii Beckham

Victoria Beckham w modzie ceni sobie przede wszystkim minimalizm. Każda z jej stylizacji jest przemyślana i nie ma w niej miejsca na nadmiar biżuterii i innych dodatków. Za każdym razem udowadnia, że proste stylizacje są idealne na każdą okazję. Wystarczy przypomnieć premierę dokumentu Netflixa.

Victoria jak zawsze wybrała stylizację dopasowaną do rangi wydarzenia. Zaprezentowała się w eleganckim, białym komplecie składającym się z marynarki oversize, koszuli i spódnicy midi. Zestaw uzupełniła czarnymi sandałkami na obcasach.

Sześć elegancko ubranych osób stoi razem na tle ściany z dużym napisem, część jest w jasnych garniturach i sukniach, uśmiechają się i pozują do zdjęcia na oficjalnym wydarzeniu.
Premiera serialu Victoria BeckhamDavid Fisher/ShutterstockEast News

W garderobie Victorii królują garnitury, spódnice midi, koszule i oczywiście klasyczna "mała czarna". Na jej przykładzie widać, że modowy minimalizm wcale nie musi być nudny. Ważna jest jednak dbałość o szczegóły, czyli wysoką jakość materiałów i dopasowanie do sylwetki. A to za każdym razem udaje się Victorii Beckham bezbłędnie.

