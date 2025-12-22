W takiej kreacji dawno jej nie widzieliśmy. Katarzyna Cichopek skradła show

Karolina Woźniak

Kolejna stylizacja Katarzyny Cichopek pod lupą. Prezenterka zachwyciła w jednym z wydań halo tu polsat elegancką sukienką. Kolor i fason od razu przyciągają wzrok. To kreacja stworzona nie tylko na świąteczne, ale i noworoczne spotkania w gronie rodziny i przyjaciół.

Katarzyna Cichopek od dawna inspiruje fanki swoim stylem. Ostatnio gwiazda opublikowała zdjęcie w najmodniejszej sukience na karnawał 2025
Katarzyna Cichopek od dawna inspiruje fanki swoim stylemArtur Zawadzki/ReporterEast News

Spis treści:

  2. Czerwień nie wychodzi z mody. Mocny akcent każdej stylizacji

Katarzyna Cichopek słynie z kobiecych stylizacji. Prezenterka halo tu polsat w ostatnim czasie dość często wybiera dopasowane sukienki i spódnice o długości midi. Taki fason subtelnie podkreśla figurę i nadaje całej stylizacji elegancji. Miłośniczkami tego typu kreacji są m.in. królowa Letycja czy księżna Kate. Często noszą sukienki sięgające do połowy łydki, które dodatkowo podkreślają talię.

Ostatnio Cichopek stawia na dość neutralne kolory. Brązy, subtelne beże czy elegancki bordo - prezenterka wybiera ubrania właśnie w takim kolorze. Dlatego też śmiało można powiedzieć, że w takiej kreacji, jaką zaprezentowała w halo tu polsat dawno jej nie widzieliśmy. Gwiazda postawiła na istny kolor mocy, czyli czerwień.

Cichopek wybrała sukienkę z zabudowaną górą i długimi rękawami. Uwagę zwracało rozcięcie u dołu kreacji, które wyeksponowało nogi. Czerwony look uzupełniła złotą biżuterią i złotymi sandałkami na obcasach.

Kobieta w eleganckiej czerwonej sukni z rozcięciem stoi na tle bogato ozdobionej choinki z czerwono-złotymi bombkami, w otoczeniu dużych dekoracyjnych lampionów oświetlających przestrzeń.
Katarzyna Cichopek w czerwonej sukience. Prezenterka zachwyciła w halo tu polsatAKPAAKPA

Czerwona sukienka, jaką założyła Katarzyna Cichopek, idealnie sprawdzi się na świąteczne i noworoczne spotkania w gronie rodziny i bliskich. Ten czas w roku kojarzy się przecież nie tylko z cekinami i połyskującymi tkaninami, ale również czerwienią. Fason wybranej przez Cichopek sukienki jest elegancki i idealny na każdą okazję.

Czerwień nie wychodzi z mody. Mocny akcent każdej stylizacji

Czerwony kolor to jeden z najważniejszych trendów jesieni i zimy 2025-2026. Sprawdza się zarówno jako mocny akcent stylizacji, jak i jej główny bohater. Idealnie komponuje się ze złotem, czernią, szarością czy fioletem. Za najbardziej energetyczne połączenie sezonu uznaje się jego duet z kolorem pomarańczowym.

Najmodniejsze odcienie czerwieni w 2026 roku to cały wachlarz, począwszy od intensywnego Neon Red, aż po głęboki Cherry Lacquer. To kolor pewności siebie, energii i pasji, podkreślający siłę charakteru i odwagę.

Światła, radość i zabawa - świat szykuje się do świąt Bożego Narodzenia© 2025 Associated Press

