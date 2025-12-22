Spis treści: W takiej kreacji dawno jej nie widzieliśmy. Katarzyna Cichopek skradła show Czerwień nie wychodzi z mody. Mocny akcent każdej stylizacji

Katarzyna Cichopek słynie z kobiecych stylizacji. Prezenterka halo tu polsat w ostatnim czasie dość często wybiera dopasowane sukienki i spódnice o długości midi. Taki fason subtelnie podkreśla figurę i nadaje całej stylizacji elegancji. Miłośniczkami tego typu kreacji są m.in. królowa Letycja czy księżna Kate. Często noszą sukienki sięgające do połowy łydki, które dodatkowo podkreślają talię.

Ostatnio Cichopek stawia na dość neutralne kolory. Brązy, subtelne beże czy elegancki bordo - prezenterka wybiera ubrania właśnie w takim kolorze. Dlatego też śmiało można powiedzieć, że w takiej kreacji, jaką zaprezentowała w halo tu polsat dawno jej nie widzieliśmy. Gwiazda postawiła na istny kolor mocy, czyli czerwień.

Cichopek wybrała sukienkę z zabudowaną górą i długimi rękawami. Uwagę zwracało rozcięcie u dołu kreacji, które wyeksponowało nogi. Czerwony look uzupełniła złotą biżuterią i złotymi sandałkami na obcasach.

Czerwona sukienka, jaką założyła Katarzyna Cichopek, idealnie sprawdzi się na świąteczne i noworoczne spotkania w gronie rodziny i bliskich. Ten czas w roku kojarzy się przecież nie tylko z cekinami i połyskującymi tkaninami, ale również czerwienią. Fason wybranej przez Cichopek sukienki jest elegancki i idealny na każdą okazję.

Czerwony kolor to jeden z najważniejszych trendów jesieni i zimy 2025-2026. Sprawdza się zarówno jako mocny akcent stylizacji, jak i jej główny bohater. Idealnie komponuje się ze złotem, czernią, szarością czy fioletem. Za najbardziej energetyczne połączenie sezonu uznaje się jego duet z kolorem pomarańczowym.

Najmodniejsze odcienie czerwieni w 2026 roku to cały wachlarz, począwszy od intensywnego Neon Red, aż po głęboki Cherry Lacquer. To kolor pewności siebie, energii i pasji, podkreślający siłę charakteru i odwagę.

