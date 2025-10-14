W takiej odsłonie dawno jej nie widzieliśmy. Królowa Letycja znów zaskoczyła. Kolor to jeden z hitów jesieni

Natalia Jabłońska

Gdy tylko się pojawia, wszystkie oczy są zwrócone w jej kierunku. Królowa Letycja po raz kolejny zachwyciła stylizacją. W takiej odsłonie - a raczej w takim kolorze - dość dawno jej nie widzieliśmy.

Królowa Letycja znów zachwyciła elegancką stylizacją
Królowa Letycja znów zachwyciła elegancką stylizacjąAndrews Archie/ABACA/Abaca/East NewsEast News

W skrócie

  • Królowa Letycja po raz kolejny zachwyciła stylizacją. Tym razem podczas Narodowego Święta Hiszpanii.
  • Monarchini wybrała sukienkę midi w butelkowej zieleni zdobionej subtelną kratą.
  • Kolor kreacji wpisuje się w jesienne trendy i jest uznawany za jeden z hitów sezonu.
Spis treści:

  1. Stylizacje przemyślane w każdym calu
  2. Królowa Letycja znów zaskoczyła. Kolor to jeden z hitów jesieni

Stylizacje przemyślane w każdym calu

Każde wyjście królowej Letycji jest szeroko komentowane. Trudno się dziwić: hiszpańska monarchini zyskała już miano ikony stylu. Jej stylizacje ze względu na pełnioną funkcję są zawsze przemyślane w każdym calu.

W ostatnim czasie monarchini najczęściej wybiera ubrania w barwach kojarzących się z jesienią takich jak czerwień, herbaciany róż, bordowy i szary.

Królowa Letycja znów zachwyciła stylizacją. Sukienka midi jest nie tylko modna, ale i elegancka
Królowa Letycja za każdym razem zachwyca swoimi modowymi wyboramiRex Features/EAST NEWSEast News

Podczas obchodów Narodowego Święta Hiszpanii Letycja zaskoczyła jednak swoim wyborem. W takim kolorze dawno jej nie widzieliśmy.

Królowa Letycja znów zaskoczyła. Kolor to jeden z hitów jesieni

Podczas uroczystości w Madrycie, hiszpańska monarchini przyciągała wzrok w sukience o ulubionej długości midi. Uwagę w kreacji zwracał rozkloszowany dół, nadający kreacji lekkości i podkreślający talię czarny pasek. Elegancką sukienkę zestawiła z czarnymi czółenkami na niskim obcasie.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ wzrok przyciąga również kolor kreacji. Tym razem zdobiła ją butelkowa zieleń. Można też dostrzec modny wzór, jakim jest krata. Tutaj jednak jest ona dość subtelna.

Elegancka kobieta w zielonej sukience do połowy łydki z czarnym paskiem, trzymająca czarną torebkę i nosząca czarne buty na obcasie, idzie chodnikiem obok przeszklonej balustrady.
Królowa Letycja podczas obchodów Narodowego Święta HiszpaniiChema ClaresEast News

Powróćmy jednak do koloru. Letycja była już widziana w sukienkach we wspomnianym odcieniu.

Warto podkreślić, że zieleń to obok brązu, kobaltu i burgundu najmodniejszy kolor jesieni 2025. Na topie są zgaszone odcienie, takie jak np. szałwia. Butelkowa zieleń również wpisuje się w ważne modowe akcenty sezonu. Jest też uznawana za idealną alternatywę dla brązu czy beżu w eleganckich stylizacjach. Pięknie komponuje się z burgundem, czernią, złotem lub srebrem.

