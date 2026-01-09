Spis treści: Forsowne treningi? To nie dla niej. Aniston o zmianie podejścia Trening w stylu Jennifer Aniston Metoda 80/20. Tak wygląda dieta serialowej Rachel z "Przyjaciół"

Trudno uwierzyć, że Jennifer Aniston w tym roku skończy 57 lat - takie słowa królują w artykułach poświęconych serialowej Rachel. Aktorka od lat zachwyca formą i promiennym wyglądem. Jak wyznawała w wywiadach, to zasługa pilatesu, jogi, treningów na siłowni i zbilansowanej diety. Ale nie tylko, bo jeszcze kilka lat temu wyznawała zasadę: "no pain, no gain", w myśl której efekty przyjdą, gdy będzie ciężko trenować.

Forsowne treningi? To nie dla niej. Aniston o zmianie podejścia

Katorżnicze treningi odbiły się jednak negatywnie na jej zdrowiu. W rozmowie z "InStyle" wyznała, że miała obsesję na punkcie ćwiczeń i myślała, że najlepszą formę przyniosą jej zbyt obciążające treningi. Skutek był jednak odwrotny od zamierzonego - aktorka na przestrzeni lat mierzyła się z licznymi kontuzjami.

"Myślisz: muszę zrobić 45 minut treningu cardio, bo inaczej nie zrobię dobrego treningu, to zniechęcające. Wierzyłam w to zbyt długo, wypaliłam się i zniszczyłam swoje ciało" - wyznała.

Nadszedł jednak moment, w którym Aniston zrozumiała, że powinna nieco łagodniej traktować swoje ciało. Tym razem w myśl zasady: trenuj mądrze, a nie ciężko. Powodem zmian była również kontuzja pleców, której doznała aktorka. Za namową przyjaciółki postanowiła wypróbować zupełnie inny trening. Dzięki niemu Aniston zmieniła swoje podejście do ćwiczeń - przekonuje, że aktywność fizyczna powinna być przede wszystkim zdrowa, a nie powodować presję i wypalenie. Gwiazda stawia na treningi, które nie przeciążają stawów.

"Wszystkie treningi, które wypróbowałem na przestrzeni lat, ten zmienił moje ciało bardziej niż jakikolwiek inny" - cytuje wypowiedź gwiazdy thesun.co.uk. "Możesz naprawdę cieszyć się treningiem, nie nadwyrężać swojego ciała i doświadczyć niesamowitej transformacji" - mówi aktorka.

Trening w stylu Jennifer Aniston

Aniston ćwiczy regularnie, przynajmniej 3-4 razy w tygodniu. Treningi są dość krótkie, bo trwają od 20 do 45 minut. Aktorka korzysta w ich trakcie z piłki z regulowanym paskiem, taśm oporowych i ślizgających dysków ułatwiających wykonywanie płynnych ruchów na podłodze. Aniston stosuje trening łączący w sobie elementy fizjoterapii, pilatesu i treningu funkcjonalnego. Cel: nie tylko dbanie o sylwetkę, ale tez wzmocnienie ciała bez nadmiernego obciążania stawów. Każde ćwiczenie to precyzyjnie kontrolowany ruch angażujący mięśnie głębokie. A to wymaga utrzymywania konkretnej postawy. Co ważne, ćwiczenia nie obciążają stawów, a świetnie działają na mięśnie.

Metoda 80/20. Tak wygląda dieta serialowej Rachel z "Przyjaciół"

Regularne ćwiczenia to jedno. Dla Aniston podstawą jest zdrowa, zbilansowana dieta. Aktorka dba o to, by codziennie spożywać duże ilości białka i warzyw oraz pić dużo wody.

Gwiazda stosuje metodę 80/20, która oznacza, że przez 80 proc. czasu koncentruje się na zbilansowanych i niskokalorycznych posiłkach, a tylko w 20 proc. sięga po to, na co ma ochotę. To pomaga jej zachować złoty środek - dzięki temu od czasu do czasu pozwala sobie na małe, "kulinarne grzeszki".

