Kryzys czy plotki? Bieberowie uciszają spekulacje o rozwodzie

Związek Hailey i Justina od początku znajduje się na świeczniku. Życie prywatne pary znajduje się pod baczną obserwacją fanów i plotkarskich mediów. Co jakiś czas świat obiegają informacje, że to koniec małżeństwa Bieberów. Para najczęściej nie odnosi się do tych spekulacji, ale zdarza się, że miarka się przebiera.

Zwłaszcza wtedy, gdy w mediach społecznościowych trwa poszukiwanie dowodów na to, że piosenkarz ma zamiar porzucić Hailey. Modelka w wywiadzie udzielonym "Vogue Italia" w 2025 roku postanowiła postawić sprawę jasno:

"Uczenie się wszystkiego od nowa po porodzie przy czytaniu, że się rozwodzimy, naprawdę doprowadza do szaleństwa" - wyznała Hailey.

Dlatego ich obecność na gali Grammy można odczytywać jako odpowiedź na wszelki spekulacje. Zwłaszcza, że ostatni raz pojawili się na niej wspólnie w 2022 roku.

Hailey i Justin zadali szyku na czerwonym dywanie

Artysta wspólnie z Hailey pojawili się na czerwonym dywanie i chętnie pozowali do zdjęć. Para zdecydowała się na pasujące kolorystycznie stylizacje - postawili na ponadczasową czerń.

Justin założył garnitur oversize od Balenciagi, z kolei Hailey wybrała czarną, przezroczystą suknię marki Alaia. Modelka wybrała kreację odsłaniającą ramiona i podkreślającą sylwetkę. Uwagę przyciągała biżuteria - ręcznie wykonany naszyjnik od Lorraine Schwartz z diamentem w kształcie gruszki i kolczyki z 20-karatowymi diamentami oraz diamentowy pierścionek.

Hailey włosy spięła w stylowy kok, a elegancki look uzupełniła delikatnym makijażem i szminką w kolorze śliwki.

Hailey i Justin Bieberowie na czerwonym dywanie. Para zadała szyku na Grammy 2026 David Fisher/Shutterstock East News

Justin Bieber wraca na Grammy

Justin Bieber po czterech latach nieobecności powrócił na Grammy. Piosenkarz w trakcie gali wykonał utwór "Yukon", nominowany w kategorii Najlepszy występ R&B. Piosenkarz zaskoczył publiczność, ponieważ wystąpił jedynie w fioletowych bokserkach i czarnych skarpetach. Warto dodać, że Bieber zyskał nominację jeszcze w trzech innych kategoriach, w tym za najlepszy popowy album wokalny "SWAG".

