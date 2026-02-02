Wielki powrót Bieberów. Hailey i Justin zadali szyku na Grammy. Tak zaprzeczają plotkom o kryzysie

Po kilku latach przerwy Justin i Hailey Bieber powrócili na galę Grammy. Para chętnie pozowała do zdjęć na czerwonym dywanie, a piosenkarz zaskoczył występem. Ich obecność uciszy plotki o kryzysie, który ponoć od dłuższego czasu panuje w związku?

Mężczyzna z tatuażem na szyi i krótkimi włosami stoi blisko kobiety o ciemnych, upiętych włosach, ubranej w elegancką suknię z naszyjnikiem i broszką. Tło stanowi wzorzysty panel z kołem w kolorze żółtym.
Grammy 2026. Hailey i Justin Bieber pojawili się na galiJordan StraussEast News

Kryzys czy plotki? Bieberowie uciszają spekulacje o rozwodzie

Związek Hailey i Justina od początku znajduje się na świeczniku. Życie prywatne pary znajduje się pod baczną obserwacją fanów i plotkarskich mediów. Co jakiś czas świat obiegają informacje, że to koniec małżeństwa Bieberów. Para najczęściej nie odnosi się do tych spekulacji, ale zdarza się, że miarka się przebiera.

Zwłaszcza wtedy, gdy w mediach społecznościowych trwa poszukiwanie dowodów na to, że piosenkarz ma zamiar porzucić Hailey. Modelka w wywiadzie udzielonym "Vogue Italia" w 2025 roku postanowiła postawić sprawę jasno:

"Uczenie się wszystkiego od nowa po porodzie przy czytaniu, że się rozwodzimy, naprawdę doprowadza do szaleństwa" - wyznała Hailey.

Dlatego ich obecność na gali Grammy można odczytywać jako odpowiedź na wszelki spekulacje. Zwłaszcza, że ostatni raz pojawili się na niej wspólnie w 2022 roku.

Hailey i Justin zadali szyku na czerwonym dywanie

Artysta wspólnie z Hailey pojawili się na czerwonym dywanie i chętnie pozowali do zdjęć. Para zdecydowała się na pasujące kolorystycznie stylizacje - postawili na ponadczasową czerń.

Justin założył garnitur oversize od Balenciagi, z kolei Hailey wybrała czarną, przezroczystą suknię marki Alaia. Modelka wybrała kreację odsłaniającą ramiona i podkreślającą sylwetkę. Uwagę przyciągała biżuteria - ręcznie wykonany naszyjnik od Lorraine Schwartz z diamentem w kształcie gruszki i kolczyki z 20-karatowymi diamentami oraz diamentowy pierścionek.

Hailey włosy spięła w stylowy kok, a elegancki look uzupełniła delikatnym makijażem i szminką w kolorze śliwki.

Mężczyzna ubrany w czarny, oversize’owy garnitur i kobieta w eleganckiej, dopasowanej, czarnej sukni wieczorowej pozują razem na czerwonym dywanie jednej z prestiżowych gal. Oboje mają poważne wyrazy twarzy i stoją bardzo blisko siebie, podkreślając sw...
Hailey i Justin Bieberowie na czerwonym dywanie. Para zadała szyku na Grammy 2026David Fisher/ShutterstockEast News

Justin Bieber wraca na Grammy

Justin Bieber po czterech latach nieobecności powrócił na Grammy. Piosenkarz w trakcie gali wykonał utwór "Yukon", nominowany w kategorii Najlepszy występ R&B. Piosenkarz zaskoczył publiczność, ponieważ wystąpił jedynie w fioletowych bokserkach i czarnych skarpetach. Warto dodać, że Bieber zyskał nominację jeszcze w trzech innych kategoriach, w tym za najlepszy popowy album wokalny "SWAG".

