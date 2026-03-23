Spis treści: Stylizacja Katarzyny Cichopek idealna na Wielkanoc. Kolor jest hitem Wiosenny look Cichopek. Patrzcie na buty

W tym sezonie to właśnie ten kolor podbija wiosenną garderobę. Pastele? Chwilowo można o nich zapomnieć. Tym razem w roli głównej występują mocne kolory, które kojarzą się ze słońcem i przyrodą budzącą się z zimowego snu. Katarzyna Cichopek postanowiła powitać wiosnę z przytupem. W halo tu polsat zaprezentowała stylizację, która jest nie tylko idealna na nadchodzące dni, ale sprawdzi się również na Wielkanoc. Wystarczy zmienić jeden jej element i mamy look idealny.

Siła tkwi w prostocie. Tak w skrócie można opisać stylizację, jaką zaserwowała ostatnio Cichopek. O nudzie jednak mowy nie ma, bo całą uwagę skupia na sobie krótki żakiet w jednym z najmodniejszych kolorów wiosny 2026.

To cytrynowy odcień żółtego, który w tym sezonie stopniowo skrada show popularnemu od minionego lata "butter yellow". Idealnym tłem dla żakietu stała się biel. Prezenterka eleganckie spodnie "wide leg" z wysoką talią połączyła z białą bluzką z dekoltem "V". Takie zestawienie optycznie wysmukla sylwetkę, nadaje jej lekkości i podkreśla talię.

Katarzyna Cichopek w wiosennej stylizacji AKPA AKPA

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno. Wybrany przez Cichopek żakiet ma wyraźnie zaznaczoną linię ramion. To kolejny ważny trend na wiosnę i lato, do tej pory kojarzony zwłaszcza z power dressingiem. trafia na sukienki i marynarki. Fason sprawia, że sylwetka nabiera odpowiednich proporcji.

Efektowny look Cichopek uzupełniła białymi sneakersami. Dzięki temu całość jest idealna nie tylko na bardziej oficjalne okazje, ale również na co dzień. Jak widać, cytrynowy odcień żółtego i biel to energetyczny i orzeźwiający duet, który stanowi świetny wybór na wiosenne dni.

Stylizacja Cichopek to też idealny wybór na Wielkanoc. Na świąteczne spotkania sportowe buty lepiej zastąpić eleganckimi szpilkami lub balerinami. Jak widać, w tym prostym zestawieniu możemy żonglować dodatkami i nadać całości określonego charakteru. Aby look nabrał charakteru, możemy założyć wzorzystą apaszkę, złotą biżuterię i okulary przeciwsłoneczne. Dzięki temu w szybki sposób przekształcimy casualowy look w elegancką stylizację.

Katarzyna Cichopek jest fanką łączenia wspomnianych kolorów nie od wczoraj. Widzowie już wcześniej mogli zobaczyć ją w podobnych zestawach. Elegancka koszula w delikatny żółty kolor i spodnie z wysokim stanem i szerokimi nogawkami w białym kolorze to jak widać prosty przepis na perfekcyjną stylizację. Na każdą okazję.

Katarzyna Cichopek uwielbia łączyć te dwa kolory. Idealny look na wiosnę AKPA AKPA

Stylowe inspiracje, które odmienią każdy look Canva Pro INTERIA.PL

