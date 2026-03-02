Stylista Zendayi ujawnił sekret

Law Roach to stylista, któremu Zendaya zawdzięcza swoje najbardziej kultowe wyjścia na czerwonym dywanie. Mężczyzna od lat współpracuje z aktorką, nie byłoby więc nic dziwnego w tym, gdyby przygotował także jej suknię ślubną. Nie wiadomo, czy rzeczywiście tak było, ale to właśnie Law Roach jest źródłem wycieku informacji o tajnym ślubie swojej pracodawczyni i Toma Hollanda. Podczas wywiadu dla telewizyjnego programu "Access Hollywood" na czerwonym dywanie gali rozdania nagród SAG Actor Awards 2026, która odbyła się w nocy (według polskiego czasu) z 1 na 2 marca, stylista stwierdził:

“Ślub już się odbył. Przegapiliście”.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Law Roach odniósł się do ślubu Zendayi i Toma Hollanda. Gdy w lipcu 2025 roku "E!News" zapytało go jakiego rodzaju panną młodą będzie aktorka, jej stylista odrzekł "sekretną". Nie wzbudziło to jednak podejrzeń, bo Zendaya i Tom Holland niezwykle dbają o swoją prywatność i nie często dzielą się z opinią publiczną szczegółami swojego związku.

Zendaya nosi obrączkę

Spekulacje o potajemnym ślubie pojawiły się już w lutym 2026 roku, kiedy Zendaya była widziana ze złotą obrączką na palcu, która zastąpiła pierścionek z pięciokaratowym diamentem. Nie byłby to pierwszy raz, gdy Zendaya pokazała światu postęp swojej relacji poprzez pierścionek.

Gdy w styczniu 2025 roku podczas gali rozdania Złotych Globów fani zauważyli na jej palcu ów pięciokaratowy diament, od razu domyślili się, że jest to pierścionek zaręczynowy. Przepuszczenia te okazały się słuszne, Tom Holland potwierdził ich zaręczyny we wrześniu ubiegłego roku. Jak się później okazało, aktor oświadczył się swojej ukochanej między wigilią a sylwestrem 2024 roku, uprzednio prosząc o jej rękę rodziców Zendayi.

Nie dziwi więc, że gdy w lutym 2026 roku paparazzi uchwycili aktorkę w Beverly Hills, a na jej palcu zamiast diamentu lśnił złoty krążek - od razu pojawił się spekulacje, że para wzięła ślub. Czy rzeczywiście tak się stało? Nie wiadomo, aktorzy na razie milczą w tej sprawie.

