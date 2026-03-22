Zjawiskowa jedwabna suknia

Zendaya pojawiła się na wydarzeniu promującym film "Drama". Wraz z Robertem Pattinsonem wcielają się w nim w planującą ślub parę, której związek zaczyna się chwiać, gdy na jaw wychodzą dawno skrywane tajemnice. Aktorka słynąca z doskonałego gustu (i świetnego stylisty) zachwyciła w wyjętej z szafy białej, powłóczystej, jedwabnej sukni Vivienne Westwood. Zendaya nosiła tę kreację po raz pierwszy w 2015 roku podczas gali rozdania Oscarów. Tym razem nie nosiła bransoletki ani torebki, włożyła za to o wiele większe i bardziej spektakularne kolczyki. Jednak tym, co budziło największe zainteresowanie, były noszone przez aktorkę pierścionki.

Zendaya w sukni Vivienne Westwood w 2015 i 2026 roku Getty Images

Pierścionki Zendayi w centrum zainteresowania

Biżuteria gwiazd często budzi zainteresowanie ze względu na jej unikatowy wygląd czy wysoką cenę. Jednak w przypadku Zendayi to nie projekt czy wartość sprawiały, że oczy wszystkich zwróciły się ku jej dłoniom. Obserwatorzy próbowali bowiem dostrzec czy aktorka nosi na placu ślubną obrączkę. Temat jej tajemnego ślubu z Tomem Hollandem, który zasugerował Law Roach - stylista gwiazdy - od kilku tygodni rozgrzewa fanów. Nie bez powodu śledzą oni dłonie Zendayi. Aktorka już poprzednio w ten subtelny sposób dawała do zrozumienia, że jest zaręczona. Choć oficjalnie z Tomem Hollandem milczeli na temat zaręczyn, aktorka zawsze miała na palcu pierścionek od niego.

Z tego powodu fani uważają, że Zendaya może postąpić podobnie w przypadku ślubnej obrączki. Choć wieści o jej sekretnym ślubie obiegły już cały świat - para milczy na ten temat. Stąd miłośnikom plotek pozostaje uważana obserwacja. Czy Zendaya znów miała na palcu złotą obrączkę podczas prapremiery "Dramy"? Odpowiedź brzmi: tak. To już kolejne jej wystąpienie, gdy nosi taką biżuterię, czyżby Law Roache ujawnił prawdę o jej ślubie? A może to tylko sprytny zabieg obliczony na podsycenie plotek?

