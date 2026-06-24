Spis treści: Najbardziej utalentowani i znani. W tym roku świętują okrągły jubileusz 80-letnie legendy światowej sceny artystycznej. Mimo wieku nadal pozostają aktywni zawodowo

Najbardziej utalentowani i znani. W tym roku świętują okrągły jubileusz

W świecie polskiego show-biznesu, jak również wśród hollywodzkich środowisk, każde okrągłe urodziny budzą niemałe emocje. Szczególne, jeśli wiek staje się sędziwy, a wigor, sprawność fizyczna i optymizm pozostają niemal takie same, jak przed laty. Czas płynie nieubłaganie i dla wielu zaskoczeniem może być fakt, że największe legendy polskiej i zagranicznej sceny artystycznej dobiły już do osiemdziesiątki. Dla większości z nich wiek nie jest jednak żadną przeszkodą w robieniu tego, co kochają najbardziej. Oto wybitne gwiazdy, które w roku 2026 skończyły lub skończą 80 lat. Ich doświadczenie, wielozadaniowość, szeroki wachlarz umiejętności i rzemiosło są dziś cenione na całym świecie.

80-letnie legendy światowej sceny artystycznej. Mimo wieku nadal pozostają aktywni zawodowo

Piotr Fronczewski - wybitny, jeden z najbardziej wszechstronnych i cenionych aktorów w historii polskiego kina, teatru i dubbingu. W swoim dorobku ma zarówno ikoniczne kreacje dramatyczne (np. w "Rozmowach z katem"), fenomenalne występy komediowe oraz muzyczne ("Pan Kleks", "Franek Kimono"), jak również role w popularnych serialach telewizyjnych (m.in. "Rodzina zastępcza", "Tata, a Marcin powiedział"). 8 czerwca bieżącego roku skończył 80 lat. Aktywność zawodową ograniczył ostatnio ze względu na problemy zdrowotne, nadal jednak występuje na deskach warszawskich teatrów.

Andrzej Seweryn - polski aktor i reżyser teatralny oraz filmowy, ceniony za wybitne kreacje dramatyczne zarówno w Polsce, jak i we Francji. Do jego najważniejszych osiągnieć w karierze aktorskiej należą m.in. ikoniczne role filmowe u Andrzeja Wajdy (np. "Ziemia Obiecana", "Bez znieczulenia", "Dyrygent", "Pan Tadeusz", "Zemsta"). Jest członkiem elitarnego zespołu Comédie-Française w Paryżu i grał też w nagrodzonym Oscarem filmie "Indochiny". Od 2011 roku pełni funkcję dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. 80 lat skończył 25 kwietnia bieżącego roku.

Andrzej Seweryn dyrektorem Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest już od 2011 roku. Jacek Dominski East News

Mikołaj Grabowski - wybitny polski reżyser teatralny, aktor filmowy, pedagog oraz wieloletni dyrektor wielu prestiżowych scen. Znany zarówno z ról teatralnych (zagrał m.in. we własnym spektaklu "Kwartet na czterech aktorów"), jak i filmowych czy telewizyjnych (np. "Kariera Nikodema Dyzmy", "Znachor"). Jest starszym bratem popularnego aktora Andrzeja Grabowskiego. Urodził się 5 grudnia 1946 roku. Pomimo zaawansowanego wieku nadal pracuje jako reżyser teatralny, aktor i pedagog.

Mikołaj Grabowski pomimo zaawansowanego wieku wciąż działa jako reżyser teatralny, aktor i pedagog Andrzej Kulpita East News

Monika Niemczyk - polska aktorka filmowa i teatralna, występowała m.in. w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie, Starym Teatrze oraz na scenach warszawskich. Była określana mianem "muzy Krystiana Lupy". Zadebiutowała w 1972 roku w głośnym filmie Andrzeja Żuławskiego "Diabeł". 80 lat skończyła 26 marca.

Monika Niemczyk podczas próby medialnej spektaklu "Czarodziejska góra" w reż. Michała Borczucha Wojciech Olkusnik East News

Cher - amerykańska piosenkarka i aktorka, która zyskała miano "Bogini Popu". Słynie z sześciu dekad spektakularnej kariery, charakterystycznego, niskiego głosu i śmiałych, ekstrawaganckich strojów. Jej największe muzyczne hity to m.in. "Believe" czy "If I Could Turn Back Time i Strong Enough". Jest jedyną artystką w historii, która utrzymywała się na pierwszym miejscu list przebojów przez sześć dekad z rzędu. 80. urodziny świętowała 20 maja. Cher wciąż jest niezwykle zaangażowana w przemysł rozrywkowy i realizuje kolejne projekty.

Cher już wiele lat temu została okrzyknięta "Boginią Popu". Jej przeboje są uwielbiane na całym świecie Evan Agostini East News

Dolly Parton - ikoniczna amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, określana mianem królowej muzyki country. Słynie z charakterystycznego, wyrazistego wizerunku i wielu muzycznych hitów takich jak np. "Jolene" czy "I Will Always Love You". Ponadto od dawna działa charytatywnie. Urodziła się 19 stycznia 1946 roku. Póki co nie planuje przejścia na emeryturę.

80-letnia Dolly Parton nadal tryska energią i zaraża optymizmem Tammie Arroyo/Shutterstock East News

Steven Spielberg - jest jednym z najbardziej wpływowych i utytułowanych reżyserów w historii kina i pionierem ery "Nowego Hollywood". Jest autorem filmów, które ukształtowały popkulturę i zdobywcą wielu prestiżowych nagród, w tym Oscarów. Zdobył dwie statuetki za najlepszą reżyserię ("Lista Schindlera", "Szeregowiec Ryan") oraz jedną za najlepszy film ("Lista Schindlera"). 80. urodziny będzie obchodził 18 grudnia bieżącego roku. Spielberg nadal pozostaje aktywny zawodowo. W czerwcu 2026 roku do kin wszedł jego najnowszy film science-fiction pod tytułem "Dzień objawienia".

Steven Spielberg nie zwalnia tempa w aktywności zawodowej. Niedawno wyszedł jego kolejny film Erik Pendzich/Shutterstock East News

Sylvester Stallone - absolutna ikona kina akcji oraz utalentowany i ceniony na całym świecie twórca filmowy. Światową popularność zawdzięcza przede wszystkim dwóm kultowym rolom - wcielił się w Rockiego Balboa w serii filmów "Rocky", a także Johna Rambo - postać ta zdefiniowała amerykańskie kino akcji lat 80. XX wieku. Stallone skończy 80 lat już 6 lipca. Pomimo wieku, nie tylko regularnie występuje na ekranie, ale także prężnie działa jako reżyser, scenarzysta i producent.

Stallone niebawem będzie świętował 80 urodziny. Wciąż jednak pozostaje aktywny zawodowo i regularnie ćwiczy na siłowni Evan Agostini East News

Tommy Lee Jones - wybitny amerykański reżyser i aktor, zdobywca Oscara za rolę szeryfa Samuela Gerard w filmowym hicie "Ścigany" oraz Złotego Globu za postać drugoplanową. Wcielił się także w kultową postać agenta K w serii komedii science-fiction "Faceci w czerni". 15 września tego roku będzie świętował 80 urodziny i nadal pozostaje aktywny zawodowo.

Poza planem filmowym, Tommy Lee Jones prowadzi obecnie spokojniejsze życie w Teksasie. Jest właścicielem dwóch dużych rancz Richard Shotwell East News





Chińskie cesarzowe i księżniczki. Moda na historię w Pekinie © 2026 Associated Press