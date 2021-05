​Żona prezydenta Ameryki nosi torebkę od Valentino z portretami swoich psów. Jak ją zdobyć?

Pierwsza dama zdaje się mieć słabość do tej torebki, bo ostatnio była widywana z nią nad wyraz często. Niestety, dodatek ten - z ręcznie namalowanym portretem ukochanych owczarków niemieckich i białym inicjałem J - nie należy do najtańszych. Aby pozwolić sobie na tę torebkę, należy dysponować kwotą 2200 dolarów i marzyć o tym, aby na torebce umieścić portret swojego pupila wykonany przez ilustratora Riccardo Cusimano.

Po uiszczeniu wskazanej kwoty, wszystko staje się znacznie prostsze. Po wyborze jednego z czterech modeli torebki, wskazujemy, jaka litera inicjału ma się na niej znaleźć i dołączamy zdjęcie jednego lub dwóch ukochanych pupili. Po 8-10 tygodniach możemy szczycić się akcesorium inspirowanym tym, który tak polubiła pierwsza dama. Torebkę można zamówić na stronie Valentino oraz w wybranych sklepach marki.

Champ i Major to owczarki niemieckie należące do prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i pierwszej damy Jill Biden. Major jest pierwszym psem ze schroniska, który zamieszkał w Białym Domu. I to on, co jakiś czas znajduje się na czołówkach gazet ze względu na swój "porywczy charakter".

8 marca 2021 roku, psy zostały tymczasowo przeniesione do domu przyjaciela rodziny w Delaware po drobnym incydencie, w którym Major ugryzł ochroniarza. Psy wróciły do Białego Domu 24 marca po tym, jak Major przeszedł szkolenie. 30 marca Major ponownie ugryzł pracownika National Park Service podczas spaceru.