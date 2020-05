GWIAZDY |

Donatella Versace dla wielu jest ikoną mody. Jednak jej wizerunek i styl życia od lat wzbudzają ogromne kontrowersje. Projektantka 2 maja skończyła 65 lat.

Donatella do świata mody weszła za pośrednictwem starszego brata Gianniego. Rodzeństwo urodzone we włoskiej Kalabrii szybko zaczęło projektować dla największych gwiazd. Lata 90. zdecydowanie należały do nich oraz ich seksownych, kobiecych sukienek z klamrami i agrafkami.