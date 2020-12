GWIAZDY |

Wyglądać jak milion dolarów? W przypadku wielu gwiazd określenie to możemy potraktować dosłownie. Nie tylko inwestują majątek w swój wygląd, ale też ubezpieczają na horrendalne kwoty części ciała, które uważają za najcenniejsze. Dla jednych jest to biust, nogi lub pośladki, a dla innych… włosy na klacie. Nie jest tajemnicą, że ciało ceni się w show-biznesie bardziej niż cokolwiek innego, jednak niektóre kwoty zwalają z nóg!

Heidi Klum wie, że idealne nogi to klucz do sukcesu w zawodzie modelki. Nic więc dziwnego, że postanowiła je ubezpieczyć. W tym celu udała się do specjalistycznej kliniki w Londynie, gdzie eksperci poddali jej nogi wnikliwej analizie. Prawą nogę wyceniono na 1 milion dolarów, a lewą „zaledwie” na 800 tys. dolarów. Powód? Lewa noga okazała się mniej wartościowa ze względu na bliznę, która jest pozostałością po upadku i przecięciu szkłem.