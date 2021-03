GWIAZDY |

Nie zasłynęły wielkimi, wybitnymi rolami w filmach i nie nagrały przebojów, które nuciłby cały świat przez wiele miesięcy lub nawet lat. A jednak fani pokochali te dziewczyny, które urzekają pod wieloma względami. Brytyjczycy uwielbiają skandale, a te celebrytki właśnie tego im dostarczają. W mediach społecznościowych śledzą je miliony internautów z całego świata, a wiele młodych dziewczyn i kobiet inspiruje się ich wyglądem. Z czego słyną największe gwiazdki brytyjskiego show-biznesu?

1 / 6

Demi Rose to 25-letnia modelka z Brimingham, która osiągnęła szaloną liczbę obserwatorów w mediach społecznościowych, bo aż 16 milionów. Ta piękność o kolumbijskich korzeniach zrobiła prawdziwą karierę w fotomodelingu, gdzie najczęściej wybierana jest do sesji zdjęciowych, prezentujących bieliznę. Brytyjczycy dosłownie oszaleli na punkcie jej wyglądu, a to dopiero początek kariery tej celebrytki.