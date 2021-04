Jolanta Kwaśniewska i Melania Trump w czołówce! Nie tylko one!

GWIAZDY |

Pierwsze Damy na całym świecie pełnią rolę nie tylko reprezentacyjną. Nie tylko towarzyszą swoim mężom, którzy są prezydentami, ale również starają się działać charytatywnie i wspierać działania polityczne na rzecz społeczeństwa. Nie da się jednak nie zauważyć tego, że często pierwszym aspektem branym pod uwagę jest wygląd Pierwszych Dam. Niektóre z nich uchodzą za istne ikony mody, bo ich styl, szyk i elegancja są niezrównane i stanowią inspirację dla innych kobiet. Nic więc w tym dziwnego, że Melania Trump, Jolanta Kwaśniewska, czy Brigitte Macron mają całkiem spore grono fanek, które kochają ich styl!

Melania Trump to jedna z lepiej ubranych Pierwszy Dam USA. Można darzyć ją sympatią bądź nie, ale jedno jest pewne - swoimi kreacjami potrafiła niejednokrotnie oczarować. Szczupła sylwetka Melanii wygląda dobrze i w obcisłych garniturach, ale także w zwiewnych kreacjach. Zawsze pilnowała, by były one zgodne z etykietą i nie odsłaniała zbyt wiele.