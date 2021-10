Królowa Elżbieta II zachwyciła w pomarańczowym komplecie

Królowa Elżbieta II znana jest ze swoich eleganckich, przemyślanych i dopiętych na ostatni guzik stylizacji. To, co jeszcze charakteryzuje jej modowe wybory to zdecydowanie nutka szaleństwa, na którą pozwala sobie od wielu lat. Królowa angielska lubi mocne kolory i zawsze wygląda w nich genialnie.