Karta Słońce.

W życiu osobistym spójrz na przeszłość z ciepłą wdzięcznością, uściśnij na pożegnanie to, co już dawno trzeba odesłać na spoczynek i miej pewność, że z takich korzeni wyrośnie coś pięknego. Dawni przyjaciele zaniosą w górę swoje dobre życzenia i modlitwy, by na Twojej drodze znów stanął ktoś wartościowy. W finansach możliwy będzie udany biznes z przyjaciółmi. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na serce.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska