Karta Rycerz Mieczy.

W relacjach prywatnych każdy może błysnąć, pokazać się z najlepszej strony, wznieść się na wyżyny swojego dowcipu oraz intelektu. Grunt to wybadać, czy są to jednostkowe przypadki, czy stała tendencja? Być może ktoś potrafi zrobić jedynie dobre pierwsze wrażenie? W finansach możesz zaprząc swoje talenty do pracy w słusznej sprawie, poręczyć za kogoś. W zdrowiu uwaga na problemy z dziąsłami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska