Karta Cesarz.

W relacjach prywatnych twórz porządek, jasne zasady i tego samego wymagaj od innych. Ludzie potrzebują na co dzień rutyny i struktury. Zapewnij im to, a odczują spokój i staną się łatwiejsi do współpracy. Przemyśl, czy Twoja miłość nie bywa zbyt szorstka. Warto się uśmiechnąć i powiedzieć miłe słowo. W finansach możesz otrzymać stanowisko niezależnego eksperta. W zdrowiu uwaga na zatoki.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska