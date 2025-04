Karta 8 Kielichów.

W relacjach prywatnych czasem trzeba przyznać, że coś nie jest po prostu dla Ciebie i… odejść! Co z tego, że ktoś fascynuje i nie daje o sobie zapomnieć? Jeśli nie jesteś w stanie nic uszczknąć z tej barwnej osobowości, to nie czyni ona Twojego życia bardziej kolorowym. W finansach nie wpadaj w pułapkę nieustannego i narastającego inwestowania po to, by się odkuć. W zdrowiu uwaga na anemię.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska