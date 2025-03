Karta Rycerz Denarów.

W relacjach prywatnych ważna będzie wewnętrzna dyscyplina oraz determinacja. Nastaw się na dłuższe rozwiązywanie spraw. Jeśli porównać Twoje miłosne perypetie do biegania, to będzie to bardziej maraton niż sprint. Doceniaj w ludziach to, o czym Ci nie mówią. W finansach możesz mieć do czynienia z człowiekiem ostrożnym, który nie znosi ryzykanctwa. W zdrowiu uwaga na problemy z kolanami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska