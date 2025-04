Karta As Buław.

W relacjach prywatnych musisz czynić teraz odważne gesty, brać sprawy w swoje ręce i mieć przy tym mocny, pewny chwyt. To nic, że boisz się przyszłości, a ludzie nie zawsze są skłonni do współpracy. Nigdy nie jesteśmy do końca gotowi na zmianę, a pomyślność Niebios trzeba pozyskiwać na bieżąco. W finansach możliwy będzie awans, nowy sposób na zarabianie. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na gorączkę.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska