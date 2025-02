Postaraj się dziś nie przerzucać winy między swoją ukochaną osobę a ciebie samego. To nie przysłuży się poprawie jakości twojego związku, która i tak, od dłuższego czasu pozostawia wiele do życzenia. Dziś zakop wojenny topór i usiądź do stołu i wspólnie popracujcie nad rozwiązaniem problemów.