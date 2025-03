Ryby - 2025-03-31 / 2025-04-06

As denarów, odwrócona dwójka mieczy, dwójka kielichów. W tym tygodniu warto skupić się na tym, co najważniejsze. W pracy na etacie to dobry czas, aby skoncentrować się na karierze, a zyskasz o wiele więcej niż ci się wydaje. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny bardziej zaangażować się w zbieranie informacji o potencjalnych klientach, aby wyjść naprzeciw ich potrzebom. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą podjąć decyzję fatalną w skutkach, której szybko pożałują. W sprawach finansowych nie będziesz mieć powodów do narzekań. W weekend możesz liczyć na nowe znajomości.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell