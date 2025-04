Ryby - 2025-04-07 / 2025-04-13

Piątka buław, dziewiątka kielichów, Siła. Już od samego poniedziałku będziesz mieć dobry humor, dzięki czemu wszystko sprawniej będzie Ci szło. W pracy na etacie warto ustalić nowy podział obowiązków, bo może się okazać, że na Twoje barki spadło o wiele więcej niż na innych. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny wyolbrzymiać problemów, a spokojnie robić to, co do nich należy, a dobrze na tym wyjdą. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na pomoc znajomych. W sprawach finansowych więcej szczęścia, bo ktoś zwróci ci zapomniany dług. W weekend odpocznij i nie zajmuj się zaległą pracą.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell