Wodnik - 2025-04-07 / 2025-04-13

Odwrócony Wisielec, Cesarzowa, trójka denarów. W tym tygodniu podchodź z dystansem do wszystkiego, co budzi twój niepokój. W pracy na etacie uważaj na słowa i nie dyskutuj z szefem, kiedy nie jest to konieczne. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być dobrej myśli, bo zmiany które przyjdą wyjdą im na korzyść. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą spotykać się z ważną osobą, która pomoże im w znalezieniu dobrego wakatu lub poprawieniu ich szans. W sprawach finansowych możesz liczyć na dodatkowe pieniądze, które znacząco wpłyną na twój budżet.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell