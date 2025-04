Baran - 2025-04-07 / 2025-04-13

Kochankowie, As Buław, Słońce Twoja miłość w tym tygodniu będzie pełna pasji i radości. Karta Kochanków wskazuje na ważne decyzje w relacjach, które mogą przynieść tobie głębsze połączenie. Pozostałe karty zaś sugerują, że nowe możliwości rozwoju mogą się pojawić w związku. Każdy dzień będzie pełen miłości i pozytywnej energii. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Baranie, relacji z innymi znakami zodiaku? Poczujesz, że twoja przeszłość wpycha się drzwiami i oknami do twojej współczesności. Niekoniecznie to będzie dobre. Ale może też być tak, że ktoś z tej przeszłości, Lew lub Rak, odezwą się do ciebie, by zamknąć coś raz na zawsze. Daj sobie do tego przestrzeń.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall