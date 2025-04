Bliźnięta - 2025-04-07 / 2025-04-13

Mag, 4 Mieczy, 5 Pucharów Będziesz musiał zmierzyć się z wyzwaniami w sprawach miłości. Karta Maga sugeruje, że masz w sobie moc kreacji w relacji. Z drugiej strony odczuwasz potrzebę odpoczynku i refleksji. Nie skupiaj się na straconych szansach. To czas, aby dostrzec pozytywy i otworzyć się na nowe możliwości. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? Pojawią się sprawy, które wymagać będą od ciebie ogromnych pokładów cierpliwości. Czekać będziesz na wiadomość, która albo coś pchnie do przodu albo coś zablokuje. Póki co jednak, Strzelec, domagać się będzie twojej uwagi. Musisz się temu poświęcić.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall