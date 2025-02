Byk - 2025-02-03 / 2025-02-09

Król Mieczy, Rycerz Pucharów, Księżyc Poradzisz sobie z wieloma trudnościami, które dotyczyć będą twojej relacji. Na pewno pomoże tutaj tobie intuicja i to jej warto się słuchać zwłaszcza wtedy, kiedy będą jakieś trudne decyzje do podjęcia. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? Będziesz mieć sporo chwil na tak zwaną autorefleksję. To się dobrze składa, bo będzie ci ona bardzo potrzebna. Po prostu zatrzymaj się na chwilę i spójrz na swoje życie surowym okiem. Teraz zadaj sobie pytanie, co widzisz? Czy to jest to, czego nie możesz się powstydzić czy może jest zupełnie inaczej? Nie uda ci się uciec od błędów. Warto o tym pamiętać. Pod koniec tygodnia czeka ciebie poważna rozmowa z Rybą.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall