Panna - 2025-04-07 / 2025-04-13

Eremita, Król Pucharów, 8 Denarów Panny mogą potrzebować chwili samotności, by zrozumieć swoje emocje. Eremita sugeruje głębsze spojrzenie w siebie, a Król Pucharów wskazuje na potrzebę otwartego komunikowania uczuć. Warto zainwestować czas w tę relację. Praca nad uczuciami przyniesie satysfakcję i głębsze połączenie z drugą połówką. O czym jeszcze warto wiedzieć?Co tarot mówi na temat Twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? Poczujesz, że twoja ukochana osoba coś przed tobą zataja. Nie będziesz się czuł z tym komfortowo. Może to nie jest nic wielkiego ale twoja intuicja i tak nie pozwala ci przejść nad tym do porządku dziennego. Gierek raczej nie lubisz. Dlatego też w pracy, uważać musisz na Skorpiona. On coś za bardzo kombinuje i twoja w tym głowa, by dowiedzieć się o co mu chodzi.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall