Rak - 2025-04-07 / 2025-04-13

Księżyc, Rycerz Pucharów, Sąd Boży Będziesz przeżywał emocjonalne huśtawki. Księżyc zapowiada, że niepewność i lęki mogą wpływać na twoją relację ale romantyczne gesty to szansa na odnowienie uczuć. Masz czas na refleksję i podjęcie trudnych decyzji. Warto zaufać intuicji i nie bać się zmian, które mogą przynieść ukojenie. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku? Będziesz odnośił wrażenie, że ktoś ciebie testuje czy też sprawdza, jak daleko może się posunąć i kiedy ty powiesz - stop! Jeśli zaczniesz kierować się sentymentem, zwłaszcza do Barana, wpadniesz we własne sidła. Miej się zatem na baczności.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall