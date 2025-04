Wodnik - 2025-04-07 / 2025-04-13

Wieża, As Mieczy, Królowa Pucharów Możesz przeżywać nagłe zmiany w miłości. Wieża bowiem oznacza, że stare struktury mogą się zawalić. As Mieczy przyniesie tobie pomysły i jasność sytuacji. Królowa Pucharów wskazuje na potrzebę empatii i otwartości na emocje. Nie warto się bać. To czas na uzdrawianie relacji i odkrywanie prawdziwych uczuć. Dasz radę. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? Nie musisz być dla siebie tak bardzo surowy. Owszem, masz wiele obowiązków, ale nie możesz zapominać też o radościach dnia codziennego, nawet wtedy, kiedy jesteś w pracy. Zatrzymaj się w tym biegu po sukces. Komu jak komu ale tobie on na pewno nie ucieknie. Strzelec, pod koniec tygodnia, zaprosi ciebie na miasto. Złapiesz oddech.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall