Byk - 2025-01-27 / 2025-02-02

Eremita Tydzień ten to czas na refleksję i wycofanie się z zgiełku codzienności. Poczujesz potrzebę spędzenia chwili w samotności, aby zrozumieć, co naprawdę chcesz od życia. To okres wewnętrznego poszukiwania mądrości. Wsłuchaj się w siebie i znajdź odpowiedzi na nurtujące pytania.