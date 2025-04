3 pik. W tym tygodniu bezproblemowo znajdziesz wyjście z kłopotów. W pracy bądź otwarty na to, co proponują inni, bo trafi się całkiem niezła okazja. Zajęte Byki powinny zadbać o równowagę w relacji i unikać tematów, które mogłyby sprowokować do niepotrzebnych kłótni. Samotne zaś wreszcie odważą się na rozpoczęcie znajomości z kimś, kto od dawna próbuje ich uwieść. W weekend otrzymasz wieści od dawno niewidzianych znajomych.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell