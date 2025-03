Odwrócona Dama karo. Już od samego poniedziałku będziesz pełen werwy do działania. W pracy pomyśl o wykorzystaniu mediów społecznościowych do rozwinięcia własnej firmy. Zajęte Panny staną się bardziej zaangażowane w swoją relację i wylewne w uczuciach, czym zaskoczą partnera. Single zaś będą miały sporo okazji do poznania nowych ludzi wśród których może pojawić się ktoś, kto podbije ich serce.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell