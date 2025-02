Dama karo. Lutowa aura przyniesie nowe szanse, które warto wykorzystać. W pracy mierz wysoko i pamiętaj, że ograniczenia to tylko pułap, który sam w sobie pielęgnujesz. Zajęte Raki powinny dać partnerowi więcej przestrzeni i czasami zrozumieć, że ktoś chce pobyć sam ze sobą i nie oznacza to, że przestał kochać. Wolne zaś chętnie wrócą do byłej miłości. W weekend odpocznij.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell