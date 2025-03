Odwrócona 2 pik. Aura tego tygodnia przyniesie ekscytujące wyzwania. W pracy nie strać swojej szansy i walcz o lukratywne szkolenie, które pomoże w rozwoju kariery. Zajęte Wodniki będą musiały podjąć kilka ważnych decyzji, które będą decydować o losie ich związku. Jeśli do tej pory, nie traktowałeś swojego partnera wystarczająco poważnie, to czas mu to zrekompensować. Wolne zaś ponownie zaczną się spotykać z byłą miłością.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell