8 trefl. Wiosenna aura przyniesie więcej spokoju. W pracy to dobry czas, aby odciąć się od ludzi, którzy swoimi komentarzami psują ci humor. Zajęte Wodniki powinny zadbać o to, aby pierwszemu wyciągać rękę do zgody, a nie tylko oczekiwać tego od partnera, bo nie zawsze on prowokuje kłótnie. Samotne zaś mają szanse przekonać kogoś na kim im zależy do swojej osoby. W weekend unikaj wysoko procentowych alkoholi.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell