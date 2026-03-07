Spis treści: Weselina - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Weselina? Weselina - idealny zawód dla tej numerologicznej siódemki Weselina - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Weseliny? Jak można zdrabniać imię Weselina? Znane kobiety o imieniu Weselina

Weselina - pochodzenie i znaczenie imienia

Weselina to bułgarskie imię żeńskie, które pochodzi od imienia Wasyl. Tłumaczy się je jako "aby była wesoła, aby weseliła swoich bliskich". Czyżby więc Weseliny były stworzone do tego, by wnosić radość i optymizm do życia innych?

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Weselina?

Weseliny są pełne życia oraz energii do działania. Są uśmiechnięte, pogodne i potrafią cieszyć się drobnymi rzeczami. W ich towarzystwie nie można się nudzić! Są również bardzo łaskawe i otwarte na innych. Chętnie niosą pomoc tym, którzy tego potrzebują.

W życiu zawodowym Weseliny są kreatywne i pełne pomysłów. Nie boją się wyzwań i z odwagą realizują ustalone plany. Są również bardzo pracowite i sumienne, dlatego cieszą się uznaniem wśród współpracowników.

Lojalność, oddanie i silne więzi rodzinne to fundamenty, na których budują relacje. Nie tolerują kłamstwa i braku zaangażowania. Mają żelazne zasady, ale zawsze można na nie liczyć, a ich dom bliscy kojarzą z ciepłem i przyjazną atmosferą.

Weselina - idealny zawód dla tej numerologicznej siódemki

Weselina to numerologiczna siódemka, co oznacza, że jest osobą o wielkim potencjale kreatywnym. Doskonale sprawdzi się w zawodach, które pozwalają jej na wyrażanie siebie i swoich talentów. Może zostać animatorką, pisarką, projektantką mody lub aktorką komediową.

Weselina - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Weselina nosiło 5 kobiet. W poprzednim roku liczba ta wynosiła również 5 (31 stycznia 2023), a w 2022 - 6 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) ani w całym 2023 imię Weselina nie zostało odnotowane ani razu.

Kiedy są imieniny Weseliny?

Kobiety o imieniu Weselina obchodzą imieniny 1 stycznia.

Jak można zdrabniać imię Weselina?

Do Weseliny można zdrobniale zwracać się Weselka, Weselinka, Weselcia, Weselka lub Weska.

Znane kobiety o imieniu Weselina

Choć imię Weselina brzmi intrygująco i przywodzi na myśl radosną, pełną życia kobietę, jak dotąd żadna z pań nie rozsławiła go na świecie. Być może to właśnietwoja córka, ochrzczona tym oryginalnym imieniem, stanie się pierwszą znaną Weseliną, która zapisze się na kartach historii?

źródła: dane.gov.pl

