Aida Kosojan - Przybysz to jasnowidząca, która w Polsce cieszy się ogromną popularnością. Swoje refleksje i wskazówki publikuje m.in. w mediach społecznościowych. Jej rady są cenione przez fanów, czemu dają wyraz w komentarzach pod każdym z opublikowanych postów. Tym razem Aida opublikowała nagranie, w którym pod lupę wzięła to, co przyniesie październik. Dziesiąty miesiąc roku to jej zdaniem czas "trafiania do złotego środka, do wyznaczonych celów". O co dokładnie chodzi?

Aida ujawnia, co wydarzy się w październiku. "Cel i zwycięstwo"

Aida w najnowszym nagraniu podkreśla, że liczba 10 zajmuje centralne miejsce w tarczy.

"Miesiąc ten da nam cel i da nam zwycięstwo. Musisz zwrócić uwagę, czy twoja ręka nie drży w momencie, gdy chcesz trafić do celu. Ważna jest wewnętrzna równowaga. Dlaczego ręka ci drży? Może ogarnął cię strach? A może to nie ta tarcza i nie ten cel? Pomyśl, czy twoja ręka nie spełnia cudzych oczekiwań. Czy to nie cel wyznaczony przez kogoś innego, a ty jesteś tylko kimś, kim ktoś się posługuje? To czas sprawdzania naszych umiejętności, czas sprawdzania gotowości, czas mierzenia się ze swoimi słabościami" - przekazała Aida.

Zdaniem Aidy październik to czas "trafiania do złotego środka, do wyznaczonych celów" 123RF/PICSEL

W nagraniu poruszyła również kwestię talentów. Przyznała, że chociaż są w nas i nie są ukryte, potrzebują swojego momentu, by "wydostać się z zakleszczeń emocjonalnych, w których je trzymamy". Aida sugeruje refleksję nad tym, kto lub co jest naszym celem.

"W październiku też jesteśmy celem dla kogoś. Nasz portfel, nasz plan, nasz projekt, nasze metry kwadratowe, nasze serce. Musimy się zastanowić, przed kim obnażamy swoje pomysły, komu otwieramy swoje serce i komu opowiadamy o tym, o czym nam najbardziej zależy. Bo czasami ciasto przez ciebie upieczone, czekające na parapecie, trafia na cudzy stół. Jeżeli dzielimy się z kimś swoimi radościami, to jeden człowiek nas podzieli i rzeczywiście pije z nami szampana, a drugi próbuje się z nami zsynchronizować" - kontynuuje Aida i dodaje:

Musimy uważać w tym momencie na toksycznych ludzi, którzy bardzo chcieliby zająć naszą pozycję i być na naszym miejscu. To miesiąc, w którym ktoś próbuje zająć nasze miejsce i zabrać nasze cele.

Zasugerowała, że dotyczy to również sfery uczuciowej. Jasnowidząca zaapelowała, by nie każdemu opowiadać o swoim satysfakcjonującym związku i dobrych relacjach w domu. W październiku należy szczególnie przemyśleć, komu zdradzamy swoje tajemnice.

"Wielokrotnie w moim gabinecie zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta sama robi ze swojego męża cel dla znajomej czy przyjaciółki. Często jest tak, że ktoś próbuje nam zabrać coś bardzo cennego. Dlatego nie zawsze chwalenie się, radowanie się w obecności tych, którzy nie zawsze mają czyste intencje, jest bezpieczne" - powiedziała Aida.

Aida Kosojan-Przybysz znów zwróciła się do swoich fanów Natasza Mludzik/TVP/East News East News

Napisz na kartce i spal. Aida wskazuje rytuał na październik

Październik to miesiąc, w którym możemy być i podziwiani, jak i wzbudzać w niektórych osobach zazdrość. A czasami nawet i nienawiść. Dlatego ważne jest, by z takiej nienawiści się oczyszczać. Zwłaszcza, że październik to czas, gdy "pojawiają się pierwsze zimne dni, a w domu pierwszy ogień, którym oddajemy swoje niepokoje". Jak to zrobić? Aida zdradziła prosty sposób.

"Papier przyjmie wszystko. Wypisz swoje trudne emocje, swój żal, swój niepokój na nowej, czystej kartce. Musisz ją zgnieść, dać energię swoich rąk i spalić. Moja babcia mówiła, że jeśli nie mamy kominka, możemy spalić ją na patelni. Gnieciesz papier, wkładasz na patelnię, podpalasz i pozwalasz, żeby twoje trudne emocje poszły z dymem" - powiedziała Aida.

Październik to również czas rywalizacji, a czasami nawet i niezdrowej konkurencji. Aida zaleca, by do zamierzonych celów podążać we własnym tempie i nie zwracać uwagę na tych, którzy "biegną przed i za nami".

"Im częściej będziesz odwracać się do tyłu, tym później dobiegniesz do celu. Bardzo ważne, by w październiku zostać sobą. Nie biec za idolem i nie patrzeć kto się spóźnia, a ty jesteś pierwszy. Nie konkuruj, nie porównuj się. Robiąc to, zabierasz sobie siły i później docierasz do celu" - przyznała jasnowidząca.

Źródło:

Październik 2025: "Jesteśmy celem". Aida ujawnia, co nadchodzi (https://www.youtube.com/watch?v=5M2ofBTcLJY)

