Rok Lustra. Jaki będzie dla nas 2026 rok zdaniem Aidy Kosojan-Przybysz?

Aida Kosojan-Przybysz jest znana jako polska jasnowidząca, która swoim uspokajającym głosem nierzadko daje nadzieję odbiorcom na lepsze czasy. Tym razem w programie "Pytanie na śniadanie" odniosła się do pytań o 2026 rok.

Wcześniej już jasnowidząca nazwała ten czas, Rokiem Lustra. Aida tłumaczyła jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku, że lustro jest symbolem, który nie kłamie. W 2026 roku ludzie będą musieli skonfrontować się z tym, kim są naprawdę, a nie z tym, kogo udają przed światem. To moment generalnego przeglądu dotychczasowego życia, wyborów i relacji.

W programie śniadaniowym podkreśliła, na co powinniśmy zwrócić uwagę, wchodząc w ten nowy rok.

"To jest rok, który, mówiąc o takiej przewrotności, o saltach, kto siedzi w głębokim żalu, może w nim utonąć" - zaczęła od ostrzeżenia jasnowidząca.

Dlatego Aida sugeruje, by patrzeć na siebie i otaczający nas świat w tym roku spojrzeniem szerokim, otwartym, pełnym łaskawości, bo istnieje wówczas duża szansa, że właśnie te energie "pomnożymy".

"Tu nie chodzi o zwykłą afirmację, tylko tu chodzi o zaufanie sobie. To o czym zapominamy" - mówi Aida Kosojan-Przybysz o nastawieniu, którym powinniśmy emanować w 2026 roku.

Patrzmy sobie w oczy. To istotne w 2026 roku

Aida Kosojan-Przybysz określiła także Rok Lustra mianem "miłości od pierwszego wejrzenia".

Jasnowidząca sugeruje, że ludzie komunikują się spojrzeniami i dlatego warto w tym roku szczególnie patrzeć sobie w oczy, bo zdaniem Aidy, wtedy widzimy prawdziwe oblicze tej drugiej osoby.

"Zwierzęta też porozumiewają się spojrzeniami. Nie tylko zapachem, energią, która jest niewidzialna, ale również spojrzeniem" - mówi Aida, zachęcając do zaufania swojemu pierwotnemu instynktowi i przeczuciom.

Prezenter zadał także pytanie, czy będziemy odczuwać lepszą energię w nowym roku, niż w minionym.

"Energia jest taka, że na pewno ten rok, jest rokiem przewrotnym, ponieważ sześć w lustrze to jest dziewięć. Mnie się wydaje, że to jest taki rok, kiedy ktoś długo męczył się, może w końcu zrobić salto i stanąć na nogi" - daje nadzieję Aida.

