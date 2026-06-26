Spis treści: Aida Kosojan-Przybysz i jej wyjątkowy dar Jaskowidzka z przesłaniem na 26 czerwca. "To właśnie dziś naładujesz swoją duszę, ciało i myśli dobre"

Aida Kosojan-Przybysz i jej wyjątkowy dar

Aida Kosojan-Przybysz to jedna z najpopularniejszych jasnowidzek w Polsce. Pochodzi z Gruzji, ale od lat 90. mieszka w naszym kraju. Jak sama twierdzi, w jej rodzinie dar wizjonerstwa przekazywany jest z pokolenia na pokolenie i objawia się poprzez głęboką intuicję oraz umiejętność odczytywania intencji, przyszłości oraz relacji międzyludzkich. Aida Kosojan-Przybysz stara się więc pielęgnować tę umiejętność, a swoimi przemyśleniami i wizjami dzielić z innymi. Jest także kompozytorką i wokalistką, twórczynią uwielbianych przez dzieci piosenek oraz wierszobajek. Swoją twórczością i codziennością dzieli się między innymi w mediach społecznościowych, gdzie aktywnie działa. Regularnie publikuje tam swoje refleksje i zapewnia duchowe wsparcie dla setek tysięcy internautów.

Jaskowidzka z przesłaniem na 26 czerwca. "To właśnie dziś naładujesz swoją duszę, ciało i myśli dobre"

Najnowszy post Aidy Kosojan-Przybysz po raz kolejny spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Opublikowała bowiem motywujące przesłanie na 26 czerwca. Jej zdaniem jest to dzień wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju, kiedy to mamy idealną okazję do przemyśleń i tego, aby uwierzyć we własne możliwości. Wizjonerka w najnowszym poście na Instagramie zachęca do działania, optymistycznego myślenia i spojrzenia na siebie nie krytycznie, a z życzliwością.

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- 26 czerwca 2026 r. to wyjątkowy dzień.

Podejdź dziś do lustra, popatrz sobie głęboko w oczy. Nie szukaj mankamentów, spójrz na siebie z życzliwością.

To właśnie dziś naładujesz swoją duszę, ciało i myśli dobrem, nadzieją i wiarą na kolejne półrocze.

Uwierz, że ci się uda! Powtarzaj sobie: "Uda mi się!"

Sportowiec, który słyszy głosy tysięcy kibiców, odczuwa euforię, wsparcie i przypływ energii.

Pamiętaj, że Twoimi kibicami są nie tylko ci, których widzisz. Są to także Twoi przodkowie. Stoją po drugiej stronie lustra. Patrzą na Ciebie Twoimi oczami, wierzą w Ciebie i dodają Ci siły.

Uwierz, że ci się uda. Powtarzaj sobie każdego dnia: "Uda mi się" - czytamy na Instagramie.





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